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洛阳将举办沿黄九省“千人同书·百年辉煌”大型书法活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 17:09

　　今年牡丹文化节期间，洛阳将举办沿黄九省“千人同书·百年辉煌”大型书法活动，届时，来自青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等地的书法家将齐聚洛阳，共同挥毫。

　　本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文联主办，洛阳市书法家协会、洛阳市文保集团承办，主会场为隋唐洛阳城应天门广场，同时在涧西、老城、瀍河、偃师、孟津、新安、洛宁、龙门管委会和城市书房等地设分会场。

　　按照活动安排，4月25日10时，来自沿黄九省和洛阳都市圈的千名书法家，将分别在主会场和各分会场同时挥毫书写“百年辉煌”，并创作与庆祝建党百年、歌颂祖国、弘扬黄河文化、展现洛阳都市圈建设成果等相关的诗、词、文、赋等书法作品。

　　洛阳市文联相关负责人介绍，本次活动已列入第39届中国洛阳牡丹文化节主体活动，旨在向中国共产党百年诞辰献礼，充分展现“十三五”期间取得的辉煌成就，弘扬黄河文化、河洛文化，助力洛阳建设国际文化旅游名城。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李杨 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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