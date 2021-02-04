多些“独一份”的博物馆韵味（河洛观潮）

以“亮宝”形式集中展示洛阳牡丹主题典型文物，用光影动态演绎《洛神赋图》，以景观雕塑呈现“群贤赏牡丹”的穿越画面……最近，牡丹博物馆公开试运行方案，尚未露面就吊足了观众“胃口”！以创新表达激活牡丹文化，这种“独一份”的博物馆韵味，让洛阳“东方博物馆之都”更具魅力。

以“亮宝”形式集中展示洛阳牡丹主题典型文物，用光影动态演绎《洛神赋图》，以景观雕塑呈现“群贤赏牡丹”的穿越画面……最近，牡丹博物馆公开试运行方案，尚未露面就吊足了观众“胃口”！以创新表达激活牡丹文化，这种“独一份”的博物馆韵味，让洛阳“东方博物馆之都”更具魅力。

博物馆是文化的载体，浓缩了一座城市的前世今生。建设“东方博物馆之都”，是加快建设国际文化旅游名城、打造国际人文交往中心的重要抓手，也是洛阳挖掘文化价值、促进旅游发展的重要支撑。可以想象，在饱览国色天香之余，漫步牡丹博物馆体验“花开时节动京城”的文化意境，虚实之间，无疑会生发更多牡丹“余香”，平添浓浓文化回味。花开花落，沧海桑田，扎根于这片厚重的历史河床上，博物馆体验就有了难以抗拒的独特魅力！

不难看出，“别无分店”背后的独特韵味，让博物馆激发众人“为文化埋单”的欲望，真正“活起来又火起来”。相反，如果缺乏“独家”，有量少质，则可能陷入“热热闹闹建设，冷冷清清运营”的窘境。放眼现实，洛阳考古博物馆在“四大发明与洛阳”等独特历史上做文章，开放后迅速成为“网红”；班超纪念馆深挖洛阳作为丝路起点的历史渊源，虽独处一隅仍宾客盈门……近年，我市一座座新建博物馆成为文化新地标，靠的就是把文化的“独特点”、活化的“空白点”，变为博物馆建设的“发力点”，成功激起“独一无二”的历史想象，增强“不得不来”的文化引力，让更多游客“为一座博物馆而来这座城”。

“问渠那得清如许，为有源头活水来。”从“丝路起点”“千年古都”“牡丹花城”，到龙门、水席、唐三彩，这些“不一样”的文化印记，正是我们文化传承创新的“金土地”，也是“东方博物馆之都”的“素材库”。我们亟须做的，就是要跳出洛阳看洛阳，站在历史和未来的高度，找准历史文化、自然资源、社会风情等方面的“河洛遗珠”，在藏品陈展、学术研究更有特色的同时，深化文旅融合、提升互动体验，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达。当文化享受变得“余音绕梁”，当更多游客不满足于走马观花，“博物馆热”定能“热得更长久”！（张锐鑫）