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许由洗耳（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.29 09:33
汝州洗耳河畔许由像

　　洛阳南边的汝州市，有一条洗耳河，还有一条洗耳路。春日里，洗耳河畔油菜花开，洗耳路上熙熙攘攘。

　　你若问当地人何故称“洗耳”，他们会不假思索地回答你：“因为许由在这里洗过耳朵呀！”

　　许由是上古时期的圣贤，古代隐士的鼻祖，品性高洁，淡泊名利。

　　史书里说，他是阳城(今登封)人，生活在尧舜时代，因为不愿当官，到箕山下隐居，还在山下的河边洗耳朵，免得“污言秽语”脏了耳朵。成语“洗耳恭听”即由此而来。

　　箕山位于汝州与登封交界处，洗耳河发源于箕山，蜿蜒流入汝州城。汝州人敬慕许由，洗耳河、洗耳路的名字，正是为了纪念许由。

　　什么话会脏了许由的耳朵呢？让他出山当官的话。

　　西晋洛阳名士皇甫谧在其所著的《高士传》中，把许由洗耳的故事描写得甚是有趣。

　　许由恪守规矩，道德感极强。当时，部族首领尧年纪大了，打算退位让贤，听说许由德才兼备，想把首领的位置让给许由来坐。许由拒绝了。他认为尧把天下治理得很好，而他无功于天下，倘若接受了尧的禅让，便成了越俎代庖之徒。

　　他不想成为自己鄙视的那种人，于是背起行囊逃跑，隐居到了箕山之下，耕地种田，日出而作，日落而息。

　　尧以为许由是故作谦虚，便派人到箕山找许由，请他出山当九州长。使者唠叨不休，说了一大堆当官的好处，劝许由抓住机会。

　　许由听得心烦，跑到河边，掬水洗耳朵。他的朋友巢父来河边饮牛，见许由在洗耳朵，问其缘故。许由说：“尧想召我当九州长，我不想听见这种不干净的声音，所以洗耳。”

　　巢父奚落他说：“你要是住在道路不通的高岸深谷，谁能找得着你？我看你是故作清高。要是喝了你洗耳朵的水，怕玷污我家小牛的嘴！”说罢牵着牛到上游去了。

　　看来，这巢父的道德洁癖，比许由有过之而无不及。

　　相传，许由觉得巢父说得很有道理，从此躲进深山，终身不问名利。

　　他死后葬在箕山，汉代史学家司马迁曾去凭吊。（记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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