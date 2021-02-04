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洛阳地铁为发展注入速度与激情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.29 08:43
列车进站

　　3月28日，洛阳地铁1号线正式开通初期运营，这是洛阳城市高质量发展的里程碑。

　　作为我国中西部地区非省会城市中首个开通地铁的城市，洛阳地铁1号线的开通在便利市民出行的同时，随着人流的聚集和快速流动，也将成为沿线商业经济发展的强大引擎。

排队购票

　　洛阳进入“地铁时代”，既是划时代的大事，也是事关群众利益的实事，必将为城市发展注入速度与激情，在城市发展的各方面产生深远影响。

　　“感受飞一般的速度”

刷卡过闸机

　　“本来今天休息，但是地铁开通，这是咱洛阳的大事，我专程来乘坐一下，感受这‘飞一般的速度’。”昨日，家住西工区军安小区的市民高俊和家人在王城公园站上车，准备前往丽景门站。

　　今年33岁的高俊是我市某大型超市的管理人员，工作地点位于老城区青年宫广场附近。他每天在高峰时段驾驶私家车上班，大约需要30分钟。如今洛阳地铁1号线开通，让他的出行时间大大缩短，也告别了堵车的烦恼。“地铁的开通，是政府给群众送上的‘大红包’。”他说。

　　洛阳地铁1号线全长25.342公里，设19座车站，全程仅需42分钟。也就是说，从首站红山站至末站杨湾站，横穿洛阳城区，42分钟即可抵达。

　　洛阳地铁1号线的开通，是我市推动由交通节点城市向交通枢纽城市迈进的一个重要标志，这得益于我市现代化高质量综合立体交通网络的构建。

　　2020年，我市的王城大道、瀍涧大道等全线贯通，翠云峰立交等30余座城市立交建成投用。按照计划，洛阳地铁2号线也将于今年年底前投入运营，届时我市城市功能将更加完善。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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