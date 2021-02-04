限量版洛阳地铁卡免费送？假的！

近两日，有网络自媒体发布“限量版洛阳地铁卡免费送，庆祝洛阳地铁1号线开通试运营！”的信息。28日，洛报融媒记者与洛阳市轨道交通集团进行核实得知，该条消息系谣言。
近两日，有网络自媒体发布“限量版洛阳地铁卡免费送，庆祝洛阳地铁1号线开通试运营！”的信息。28日，洛报融媒记者与洛阳市轨道交通集团进行核实得知，该条消息系谣言。
近两日，有网络自媒体发布“限量版洛阳地铁卡免费送，庆祝洛阳地铁1号线开通试运营！”的信息。28日，洛报融媒记者与洛阳市轨道交通集团进行核实得知，该条消息系谣言。
在该条消息的内容中记者发现，文章发布了洛阳地铁1号线于3月28日开通初期运营等相关内容，并且推出了“限量版洛阳地铁卡免费领”的醒目文字，并附带了一个二维码，声称“识别相关二维码即可参与领取，送出限量版洛阳地铁卡”，要求用户扫码关注其他微信公众号后进行相关操作。
“这条信息是假的，请大家不要相信。”市轨道交通集团相关负责人表示，该公司从未举办此项活动，请广大市民勿传勿信，一切信息以官方发布为准，切勿相信个别营销号信息，造成个人信息安全泄露。
洛报融媒记者查询发现，此类信息虚假信息在全国不少地方都已出现过，当地官方部门均已辟谣。(洛报融媒记者 戚帅华 魏巍 文/图)
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