1500多个日日夜夜，在洛阳这座城市里，数千名地铁建设者留下了无数辛劳的汗水。夏天他们顶着酷暑，冬天他们冒着严寒，春节假期依然坚守在建设一线，挑灯夜战，在我们看不见的地方，总有他们默默付出的身影，在他们当中，有些人可能已经离开洛阳，我们甚至都不知道他们的名字，但是，正是他们的奋斗，才让700万河洛儿女实现了地铁梦！

1500多个日日夜夜，在洛阳这座城市里，数千名地铁建设者留下了无数辛劳的汗水。夏天他们顶着酷暑，冬天他们冒着严寒，春节假期依然坚守在建设一线，挑灯夜战，在我们看不见的地方，总有他们默默付出的身影，在他们当中，有些人可能已经离开洛阳，我们甚至都不知道他们的名字，但是，正是他们的奋斗，才让700万河洛儿女实现了地铁梦！

今天让我们通过一组镜头，再去看看那些曾经为洛阳地铁洒下汗水的建设者们，同时向他们致敬，说声：谢谢！