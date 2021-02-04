洛阳地铁优惠政策来了！学生卡、敬老卡如何办理？这些人可以免费坐……

盼望着、盼望着，明日，洛阳地铁1号线开通初期运营，乘地铁游洛阳的美梦马上实现！27日，洛阳市轨道交通集团公布学生卡、敬老卡等地铁优惠卡的优惠人群、优惠力度和办理方式，以及可免费乘地铁的人群，咱们一起看看吧。
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盼望着、盼望着，明日，洛阳地铁1号线开通初期运营，乘地铁游洛阳的美梦马上实现！
27日，洛阳市轨道交通集团公布学生卡、敬老卡等地铁优惠卡的优惠人群、优惠力度和办理方式，以及可免费乘地铁的人群，咱们一起看看吧。
优惠一：牡丹智行卡
普通乘客持“牡丹智行卡”实行9.5折优惠，每位成年乘客可带领1名身高1.3米以下儿童免费乘车。
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