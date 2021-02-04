李亚检查地铁1号线开通初期运营准备工作

地铁1号线28日全线开通初期运营，各项准备工作进展如何，服务设施是否到位？27日，市委书记李亚带队前往部分地铁站点，实地检查地铁开通初期运营的各项准备工作。

李亚在检查地铁1号线开通初期运营准备工作时强调

营造安全干净文明舒适乘车环境

惠民利民展示特色提升城市形象

地铁1号线28日全线开通初期运营，各项准备工作进展如何，服务设施是否到位？27日，市委书记李亚带队前往部分地铁站点，实地检查地铁开通初期运营的各项准备工作。他强调，要牢固树立以人民为中心的发展思想，把“建地铁就是建城市、建地铁就要有文化、建地铁就要惠民生、建地铁必须保安全”要求贯彻始终，全力营造安全干净文明舒适乘车环境，切实惠民利民，更好展示洛阳特色风貌、提升城市形象。

牡丹广场站是洛阳地铁1号线最大的一座车站。结合地铁站的建设，我市对牡丹广场进行全面升级改造，广场面貌焕然一新，大片新栽植的牡丹吐露花蕊，不少群众正在休闲健身。“广场各项设施怎么样？周边环境改善如何？群众还有哪些新期待？”李亚亲切地同群众交流。听到大家对环境变化感同身受、对因施工带来的一时不便都表示理解时，他对广大群众的支持表示感谢，希望市民共同爱护好我们的城市环境。广场上，一幅巨幅玻璃牡丹画作品广受好评，李亚对有关部门结合地铁建设，在牡丹广场上补植补栽牡丹花，增设特色牡丹画等做法给予肯定，叮嘱他们要建管并重，让牡丹广场有更多牡丹元素、牡丹韵味。

李亚等随后走进该地铁站，仔细查看站内设施、站厅环境，通过安检后，有序刷卡进站。他指出，牡丹广场周边人流密集，要严格落实安保措施，落实常态化疫情防控要求，增加更多人性化服务设施，注重细节，美观大方，更好地方便市民乘坐出行。

从牡丹广场站出发，乘车不到10分钟就抵达周王城广场站。作为1号线8座特色站之一，这里有体现周文化的壁画，站内装修风格也体现了洛阳的特色文化元素。李亚对站点建设浓浓的洛阳韵味给予肯定，希望能将更多河洛文化元素融入地铁建设中，彰显洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市品位。得知该站南北两侧地铁口兼具地下过街通道功能，可实现中州路南北两侧贯通，李亚叮嘱有关部门要积极推广，更多拓展地铁站点综合城市功能。

继续登车后，李亚认真察看地铁列车上爱心座椅、扶手、导引屏幕、语音报站等设施，详细询问车辆保障、行车间隔、载客量、应急设施、信息化服务等情况。他指出，乘客舒适便捷的出行体验，是地铁服务的出发点和落脚点。要进一步完善提升站内、车上的各类引导标识，积极组织志愿者服务，为乘客提供热情优质文明有序的服务。

在应天门、杨湾等车站，李亚检查了进出站闸门、自助购票机、供电保障、消防、网络通信等设备，察看出入口周边环境提升和公交、自行车接驳设施情况，他要求轨道集团要坚持安全第一，强化保障，做好应急预案、处置各项安全生产工作，要求有关部门、辖区政府要协力而为，完善地铁与其他交通方式的接驳，因地制宜配套自行车停靠区，全面提升出入口周边城市形象，精雕细琢打造好每一个站点。

李亚指出，地铁建设是市委市政府顺应人民需要、回应群众呼声，着力提升城市能级，加快建设都市圈的重大工程和民心项目。目前地铁1号线基本完成各项建设任务，成绩来之不易。地铁建设和运营，离不开全市人民的大力支持，离不开各级各有关部门的密切配合，更凝聚着广大地体建设者的辛勤汗水，代表市委市政府对广大建设者、人民群众表示感谢。

李亚强调，地铁运营事关城市形象、事关群众利益。要坚持目标导向和问题导向相结合，坚持精细精准、务实有效，落实“马路办公”要求，立即安排对各项设施进行再排查再整改再清零，始终绷紧安全这根弦，做好卫生保洁，提升文明礼仪，优化乘车体验，确保一旦开通就能为乘客提供安全干净文明舒适的乘车环境。要在抓好地铁1号线运营的同时，积极推动1号线、2号线延长线下半年开工，更好服务中心大局，有效拉动伊滨板块打造要素汇集的“强磁场”。要有序做好轨道交通二期工程前期工作，力争早日获批、早日开建。

李亚要求，市轨道交通集团要以地铁1号线开通为转折点，着力由重在建设向建设运营并重转型。要一手抓建设、一手抓运营，既要认真总结一期建设经验教训，优化工程节点布局，强化施工安全保障，锤炼过硬建设经营管理队伍，为后续轨道交通建设奠定良好基础；又要认真吸取国内外地铁运营的先进经验、管理理念和推进机制，不断提升人、物、技相融合的运营管理水平。要持续加强企业管理，注重地铁资源开发利用，不断降低成本、提升收入，努力实现地铁运营综合效益最大化。

刘宛康、王琰君、魏建平一同检查有关情况。(洛报融媒记者 李东慧)