不负韶华再奋发——写在省委省政府加快洛阳副中心城市建设推进会召开一周年之际

有一些时间节点，注定要镌刻在城市进阶的征程上。一年前的今天，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，为洛阳发展把脉问诊、谋篇布局、指路明径，重磅加持洛阳副中心城市建设，成为洛阳发展史上的一个“里程碑”。这一刻，河洛儿女的梦想与激情一下子被点燃了，千年古都迎来了“又一个春天”。

有一些时间节点，注定要镌刻在城市进阶的征程上。

一年前的今天，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，为洛阳发展把脉问诊、谋篇布局、指路明径，重磅加持洛阳副中心城市建设，成为洛阳发展史上的一个“里程碑”。这一刻，河洛儿女的梦想与激情一下子被点燃了，千年古都迎来了“又一个春天”。

胸中有丘壑，凿石堆山河。

作为我省落实推动中部地区崛起战略、黄河流域生态保护和高质量发展战略的重要举措，在新起点上推进洛阳副中心城市建设实现新突破，打造带动全省高质量发展新的增长极，是关系河南发展全局的一件大事，不仅为洛阳人民所期盼，也为全省人民所期盼。

聚焦洛阳发展的更高赋能定位，市委书记李亚反复强调，副中心、增长极、新引擎不是文件上给出来的，也不是讲话中喊出来的，而是苦干实干干出来的。全市上下要把思想和行动统一到省委省政府的部署要求上来，加快建设副中心、致力打造增长极，不负重托敢担当、实干争先勇作为，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章！

大河奔腾，岁月如歌；不负韶华，只争朝夕！

回望过去一年，全市上下把激动变成行动，把应该做的事情做早、做实、做优，在扩大开放中拥抱世界，在彰显特色中厚植优势，推动副中心城市建设全面提速、洛阳都市圈建设全面启动，一系列“看得见的亮点”激荡人心，又一个“春天的故事”续写在河洛大地上。

一批“制造脊梁”挺直了。洛阳格力去年投产，如今以单班日产量达3000套向规模化量产迈进，一条百亿级的空调产业链正加快形成，“让世界爱上洛阳造”。近年，洛阳主攻制造业高质量发展，打造机器人及智能制造等3个超千亿元产业集群，辐射带动都市圈产业协同发展，联手迈向“产业中高端”。

一座“开放高地”加速隆起了。洛玻从洛阳出发，又回到这个“梦开始的地方”。凯盛董事长彭寿眼中这片“投资发展的沃土”，让央地联手再造一个投资130亿元的“新洛玻”。“四路并进”通江达海，“综保区”等国字号平台收入囊中，开放引领气质之变，洛阳正从“内陆腹地”变成“开放前沿”。

一众“科创龙头”昂起了。去年7月，国内首台5G+氢燃料无人驾驶拖拉机发布，实现了从“耕地不用牛”到“耕地不用人”的飞跃。我市加快实施创新驱动，催生了“超级拖拉机”等科创成果，“嫦娥”等大国重器闪耀洛阳元素，这一年，洛阳创新能力指数首进全国前40名，居第37位，较上年上升了7位。

一个“地铁时代”到来了。长25.3公里，全程仅需42分钟，洛阳地铁1号线明天开通初期运营，让洛阳成为中西部地区非省会城市首个建成地铁的城市，为“极核”发展再添新引擎，奠下“轨道上的都市圈”的基石。接连“驶”进“快速路时代”“立交时代”，洛阳正由“交通节点”加速迈向“交通枢纽”。

一张“诗与远方”的名片擦亮了。庚子中秋，应天门下，央视秋晚牵引亿万观众梦回隋唐，一扇门重启古都千年自信，拨动全球华人心弦。提升“老三篇”，亮出“新三篇”，二里头夏都遗址博物馆等新晋“网红打卡地”，“东方博物馆之都”初具规模，古今辉映的洛阳正让历史文化活起来、火起来。

一道综合实力的台阶筑牢了。极不平凡的2020年，我市生产总值达到5128.4亿元，同比增长3%，高于全省1.7个百分点。“十三五”以来，洛阳连跨4000亿元、5000亿元大关，而今扛住疫情冲击，呈现乘风破浪、行稳致远的良好态势，作为全省增长极的支撑作用正进一步彰显。

“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”

回望365个日日夜夜，一个个令人心潮澎湃的瞬间，令每一个洛阳人充满了自豪感、荣耀感。不负韶华、奋勇争先，让时间变得“有意义”，让“不可能”变成了“可能”，让我们在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章上迈进了一大步，在洛阳发展史上写下浓墨重彩的一笔。

难以忘记，我们准确把握“时”与“势”，在谋篇布局上回应时代所需。突出大事要事，从推进县域经济高质量发展，到做强做优中心城区；从沟域生态经济提质扩面，到加快建设文化旅游强市，再到城市有机更新、老旧小区改造……这一桩桩部署，一环紧着一环拧，一锤接着一锤敲，推动洛阳新发展定位越抓越精准、越抓越具体。

难以忘记，我们深刻领悟“局”与“路”，在破题起势上亮出自身所长。突出载体抓手，我们把洛阳都市圈建设作为主战场主抓手主平台，一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体“强磁场”，加快汇聚资金、人才、技术等各类要素，推动“城市洛阳”迈向“区域洛阳”，以“城”与“圈”的共荣互促，推动在新征程上“开好局、起好步”。

难以忘记，我们强力执行“策”与“事”，在自我革新中倡树“实干兴洛”。突出思想引领，我们在全市开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动，克服自满、等靠、安逸“三种心态”，强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，不断强化落实力执行力穿透力，推动工作标准成效与副中心、增长极定位相匹配！

时间的意义，永远都是被奋斗者赋予的。

过去的这一年，一头连着“十三五”，一头连着“十四五”，是过去五年的一个缩影。如果把时间脉络拉长，我们更加深刻认识到，过去五年来河洛大地所取得的一切成就，源自习近平新时代中国特色社会主义思想的领航定向，源自新发展理念的科学指引，源自“站在历史正确的一边”的顺势而为，源自“务本责实、实干兴洛”的艰辛奋斗。把习近平总书记重要指示和党中央部署要求作为做好一切工作的根本遵循，把省委省政府的关心支持化为动力行动，我们就不仅能成为浪尖的“幸运儿”，更将成为时代的“弄潮儿”，在全国全省发展大局中更有担当、更有作为、更有位势。

征途漫漫，惟有奋斗。

伴随“十四五”拉开大幕，全面建设社会主义现代化国家开启新征程，中华民族伟大复兴迎来了更加光明的前景。“两个大局”交织、“两个百年”交汇，洛阳与全国全省一样，开启全面建设现代化强市新征程，擘画了未来一个时期的美好蓝图，也就是“十四五”要实现“四强两优三争先”奋斗目标，展望2035年，要打造具有全国重要影响力的现代化都市圈、基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”的现代化洛阳。这样的蓝图里，有城市的雄心与壮志，有城市的使命与担当，更有属于我们每个人“更加了不起的明天”。

多少事，从来急；天地转，光阴迫。

面向未来，我们要紧跟时代步伐，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、落实新发展定位、厚植新发展优势，把现代化洛阳都市圈建设作为“十四五”发展的主战场主抓手主平台，持续深化提升“9+2”工作布局，在推动制造业高质量发展、改革开放创新“三力联动”、文化繁荣兴盛等方面持续加力，加快提升洛阳综合承载力和核心竞争力，推动强自身与强辐射、强带动有机融合，打造带动全省高质量发展新的增长极，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

时间属于奋进者！历史属于奋进者！不负韶华再奋发，与时间赛跑、同历史并进，在建设现代化强市新征程上接续奋斗，全力以赴为洛阳发展拼出一片新天地，我们定能在新时代中原更加出彩伟大事业中不负重托、绽放芳华！（洛平）