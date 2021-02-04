地铁1号线开通初期运营，针对市民关心的地铁1号线运营时间、里程票价计算、购票方式及乘车注意事项等问题，本报记者为您提前打探、详细介绍。
地铁1号线开通初期运营，针对市民关心的地铁1号线运营时间、里程票价计算、购票方式及乘车注意事项等问题，本报记者为您提前打探、详细介绍。
地铁1号线开通初期运营，针对市民关心的地铁1号线运营时间、里程票价计算、购票方式及乘车注意事项等问题，本报记者为您提前打探、详细介绍。
地铁票价优惠政策
(一)普通乘客持“一卡通”(名称待定)实行九五折优惠，每位成年乘客可带领1名身高1.3米以下儿童免费乘车。
(二)洛阳市全日制中小学校学生凭有效证件办理“学生卡”(名称待定)，刷卡享受票价五折优惠。
(三)凡年满60周岁以上洛阳市户口的老年人，办理“敬老卡”(名称待定)除工作日高峰时段外可免费乘坐地铁，每月限乘70次。工作日高峰时段(7:00—9:00、17:00—19:00，以进站时间为准)享受票价五折优惠。
(四)现役军人、消防救援人员，残疾军人、残疾消防救援人员，因公致残的人民警察，凭有效证件可享受免费乘车。
(五)盲人、残疾人凭有效证件可享受免费乘车。
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