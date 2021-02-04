王琰君深入地铁1号线 检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作

洛阳地铁1号线通车在即。昨日，市委常委、常务副市长王琰君深入地铁1号线，检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作，对做好下一步工作提出要求。

洛阳地铁1号线通车在即。昨日，市委常委、常务副市长王琰君深入地铁1号线，检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作，对做好下一步工作提出要求。

王琰君先后到牡丹广场站车站控制室、牡丹广场站地下主变电所等处，详细了解车站设备运行状态及消防、运营、安检、维保、应急处置等情况，听取市轨道交通集团有关工作汇报。每到一处，他都认真察看各项设备运行情况，现场指出存在的问题和不足，要求有关负责同志从严抓好整改提升。

王琰君强调，要始终树牢安全意识，时刻紧绷安全这根弦，从细处着眼、从小处着手，确保市委、市政府提出的“建地铁必须保安全”要求落到实处。要紧盯重点环节，坚持问题导向，从严从细落实好各项安全防范措施，做好消防、电力等重要设施管护工作，确保安检安保设施到位，提升车辆安全防护系统智能化水平，为人民群众营造安全有序的乘车环境。要层层压实责任，各相关单位要强化统筹、通力合作，市轨道交通集团要落实值班值守制度、强化应急处置能力，保障地铁1号线实现安全平稳运营。(记者 李东慧)