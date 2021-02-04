洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王琰君深入地铁1号线 检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.25 08:29

　　洛阳地铁1号线通车在即。昨日，市委常委、常务副市长王琰君深入地铁1号线，检查地铁1号线初期运营前安全保障等工作，对做好下一步工作提出要求。

　　王琰君先后到牡丹广场站车站控制室、牡丹广场站地下主变电所等处，详细了解车站设备运行状态及消防、运营、安检、维保、应急处置等情况，听取市轨道交通集团有关工作汇报。每到一处，他都认真察看各项设备运行情况，现场指出存在的问题和不足，要求有关负责同志从严抓好整改提升。

　　王琰君强调，要始终树牢安全意识，时刻紧绷安全这根弦，从细处着眼、从小处着手，确保市委、市政府提出的“建地铁必须保安全”要求落到实处。要紧盯重点环节，坚持问题导向，从严从细落实好各项安全防范措施，做好消防、电力等重要设施管护工作，确保安检安保设施到位，提升车辆安全防护系统智能化水平，为人民群众营造安全有序的乘车环境。要层层压实责任，各相关单位要强化统筹、通力合作，市轨道交通集团要落实值班值守制度、强化应急处置能力，保障地铁1号线实现安全平稳运营。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天...
  • 洛阳市区整治机动车违停时间定了！
  • 利好消息！洛阳新设洛阳文化旅游职业...
  • 试乘首日，市民乘坐地铁感受“洛阳速...
  • 清明出游大数据显示 洛阳成热门文旅目...
  • 洛阳着力打造千亿级农机装备产业集群
  • 洛阳签订产融合作协议448个 总金额348...
  • 栾川小山村里的意外发现 证明中生代存...
  • 洛阳市所有公办、民办幼儿园今后将“...
  • 重提升，不断焕发新气象 —— 二谈高...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    试乘首日，市民乘坐地...
    老城区西南隅街道办事...
    龙门石窟研究院联合浙...
    洛宁县关庙村：梨花经...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605