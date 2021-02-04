洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天6时30分至21时30分 高峰间隔7至8分钟

洛阳地铁1号线开通初期运营时间正式确定：每日运营15小时，首班车6时30分，末班车21时30分，高峰间隔7至8分钟，平峰10分钟……

洛阳地铁1号线开通初期运营时间正式确定：每日运营15小时，首班车6时30分，末班车21时30分，高峰间隔7至8分钟，平峰10分钟……

洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，综合考虑洛阳地铁1号线开通初期线路客流、服务水平、市民出行特征等因素，洛阳地铁1号线开通初期运营期间，将执行工作日、双休日和节假日、牡丹文化节三类不同的运行图。

——工作日早高峰时段为7时至9时，晚高峰时段为17时至19时，其余时段为平峰期，高峰时段列出间隔8分钟，平峰时段列出间隔10分钟；

——双休日及节假日高峰时段为8时30分至19时30分，其余时段为平峰期，高峰时段列出间隔8分钟，平峰时段列出间隔10分钟；

——牡丹文化节期间，高峰时段为7时至20时，其余时段为平峰期，高峰时段列出间隔7分钟，平峰时段列出间隔10分钟。

按照初期运营计划，每天首班车6时30分分别从红山站、杨湾站、解放路站出发，红山站至杨湾站全程运行时间约为43分钟。高峰期将同时上线运行14列车，平峰时段上线10列车。

该负责人介绍，待开通初期运营后，轨道公司将结合实际客流情况，持续优化完善行车组织，更好满足乘客出行需求。