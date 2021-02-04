强主题，紧跟时代丰内涵—— 一谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节

“牡丹三月花正开，春回河洛百事兴。”还有半个多月，第39届中国洛阳牡丹文化节就要开幕了。今年牡丹文化节怎么办？不久前，市委书记李亚主持召开专题会议，用“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”五个关键词明确方向，勾勒重点。具体到“强主题”，就是要把握大局大势，立足新发展定位，科学确定今年牡丹文化节主题，唱响主旋律、弘扬正能量，传递出紧跟时代步伐、丰富节会内涵的鲜明导向。

“牡丹三月花正开，春回河洛百事兴。”

还有半个多月，第39届中国洛阳牡丹文化节就要开幕了。今年牡丹文化节怎么办？不久前，市委书记李亚主持召开专题会议，用“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”五个关键词明确方向，勾勒重点。具体到“强主题”，就是要把握大局大势，立足新发展定位，科学确定今年牡丹文化节主题，唱响主旋律、弘扬正能量，传递出紧跟时代步伐、丰富节会内涵的鲜明导向。

有人说，富有时代气息的事物，总是澎湃着生命的力量，牡丹文化节本身就是时代的杰作。诚然，从迎着改革开放的春潮出发，到意气风发迈进新时代，38年“花开不败、常开常新”，牡丹文化节正是在与时代大潮的一次次拥抱中，在对主题内涵的一次次丰富中，迎来了跨越时空的精彩绽放。特别是这两年，从“国色天香，献礼华诞”，到“牡丹情、黄河魂”，透过这些主题主脉，我们不仅打开了“一朵花”“一个节”与“一座城”的全新叙事，更通过这样的“洛阳时间”，感受到“一座城”与“一个国”同心共进的沧桑巨变，与新时代同频共振的蓬勃脉动。

“年年岁岁花相似，岁岁年年节不同。”回望来时路，我们真切感知到，正是“在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展”，我们才得以在牡丹文化节的举办历程中，以一次次守正创新的表达呈现，赋予河洛文化崭新生命；以牡丹、文旅等产业的一步步“融合生长”，催生更多新业态、新模式；以“节”与“城”的一年年相互成就，让洛阳成为更多人心目中的“诗和远方”；以满足群众期待的一项项惠民举措，不断擦亮“国民之花”的幸福底色。也因此，我们收获了一个弘扬优秀文化、促进多产融合、提升城市影响、幸福广大群众的重要纽带平台，赢得了一张金灿灿的“国字号”文化名片。

紧跟时代，方能挺立潮头、绽放芳华。今年是建党100周年，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈、全面建设现代化强市的起步之年。置身这一特殊历史节点，办好今年牡丹文化节，对于在全市上下营造共庆建党百年华诞的浓厚氛围、凝聚携手奋进新征程的磅礴力量，有着重要意义。把主题确立好，突出历史感与时代感，围绕主题精心策划开幕式、赏花、文旅、经贸等活动，充分展示党的百年光辉历程，展示河洛大地翻天覆地的变化，展示洛阳奋斗“十四五”的崭新气象，本届盛会就会办得更有内涵、更有特色、更具影响。

“牡丹节会年年办，今年尤为不平常。”更加热情地拥抱时代、呼应时代，高质量办好本届牡丹文化节，以“主题鲜明”成就“精彩出彩”！（洛平）