当年攻打抱犊寨 听老英雄怎么说

“真想回抱犊寨看看，给牺牲的战友敬个礼。”22日，当河北省沙河市褡裢办事处东崔村96岁老人张里的说出这句话的时候，已是泪流满面。

“真想回抱犊寨看看，给牺牲的战友敬个礼。”22日，当河北省沙河市褡裢办事处东崔村96岁老人张里的说出这句话的时候，已是泪流满面。

22日，由洛阳栾川抱犊寨景区开展的“河南抱犊寨寻找英烈万里行”活动一行人员来到河北省沙河市。在这里，大家寻访到数名当年参加攻打抱犊寨战斗的健在老战士及烈士后人。

战斗虽已远去，昔日硝烟弥漫的战场也已成为今天的红色旅游景区，但岁月只能冲淡人们记忆中的朵朵浪花，却冲刷不去所经历的惊涛骇浪。听老英雄讲攻打抱犊寨的故事，让人感慨万千。

他身穿单衣在冰天雪地埋伏一天

病床上的宋德润老人展示自己获得的剿匪胜利纪念奖章

常庄村属沙河县桥东办事处，另一位老英雄宋德润就住在这里，已93岁高龄的他身体大不如从前，加之去年突患脑梗，如今只能卧床静养。

“抱犊寨，我记得……”由于患病，宋德润老人言语有些含糊不清，但说到“抱犊寨”三个字，他依旧十分兴奋。

1947年8月22日夜，“陈谢兵团”强渡黄河挺进豫西，西北民主联军第38军在军长孔从洲的率领下，进入伏牛山区开创根据地，建立豫西军区。

当时，抱犊寨是个匪窟，匪首谢润玉与国民党勾结，挟匪盘踞山寨，与人民为敌。当年12月初，孔从洲命令55师警九旅和豫西三分区102团攻打抱犊寨。

“父亲经常给我们讲起一条棉裤的故事，让我们深受感动。”宋德润的儿子宋书民说，通过这个故事，让他对那场战斗有了更加深刻的了解。

那天，天降大雪，我解放军一名战士在战斗中受伤。连宋德润所在连队的连长问大家，谁有多余的棉裤，让给这名伤员穿，让他好好养伤。这时，任营部通信员的宋德润二话没说，就把自己的棉裤脱了下来，让给了伤员，而他自己下身只剩下一条单裤。

之后，埋伏在附近的通信班接到传递运送弹药信息的任务，两名通信兵都被土匪的机枪击中而牺牲。宋德润第三个领取任务，刚一起身，就被土匪盯上了。于是，他急忙卧倒在雪地里隐蔽。就这样，他身穿单裤在冰天雪地里坚持了整整一天，最终在天色暗下来之后完成了任务。