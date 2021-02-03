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洛龙区3个小区将陆续进入“供热改造模式”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 15:06

　　今天上午，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司)了解到，作为洛龙区今年首个开工的老旧小区供热改造项目，为民家园小区的庭院热力管网敷设工作已接近尾声。

　　“供热改造工程完工后，为民家园小区将在今冬采暖季前具备供热条件。”新区热力分公司的相关负责人说，根据计划安排，今年洛龙区将新增集中供热面积100万平方米，新建、改建管网总长度4公里，新建、改造热力站4座，“老旧小区的供热改造是今年的重点工作。”

　　洛龙区老旧小区供热改造名单上，共涉及多少个小区？该负责人表示，2019年开始纳入洛龙区老旧小区改造名单的共有55个小区，新区热力分公司将按改造计划逐步推进供热改造。截至目前，新区热力公司的城市主管网已敷设至龙门片区。

　　据悉，除为民家园小区外，现在正在与新区热力分公司进行沟通对接的还有开元大道38号院、煤田二队社区和洛阳市第十四中学家属院。这意味着，若沟通顺利，以上3个小区也将于近期陆续进入“供热改造模式”。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 吉怡文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利]
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