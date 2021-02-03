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上好地铁文明这堂“必修课”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.17 08:27

　　地铁1号线即将开通运营。就在前不久，我市先后发布《洛阳市城市轨道交通乘客守则》《洛阳市轨道交通禁止限制乘客携带物品目录》，为市民文明有序乘坐地铁立下规矩。

　　今天，地铁已成许多大都市的“标配”。对洛阳人来说，地铁是个新事物，之所以一直被关注，是因为地铁的开通不仅意味着出行条件的改善，还意味着城市品位和地位的提升。往大了说，洛阳当下正发力建设都市圈，地铁无疑也是提升都市圈承载力的重要标志，是向外界展现文明形象的全新窗口。

　　勿庸讳言，近年来外地不少发生在地铁中的不文明行为，让人大跌眼镜。比如，有人大声播放手机音乐，有人脱鞋、乱扔垃圾，更有甚者故意阻挡地铁关闭车门……这些现象，既严重破坏乘车环境，也容易给当地形象抹黑。地铁本来空间就相对密闭，还在地下运行，尤其需要讲究安全与秩序。常言道，没有规矩不成方圆，这些“前车之鉴”提醒我们，培养地铁文明，需要规则护航。

　　留心观察不难发现，无论是洛阳地铁18条“乘客守则”，还是15种“禁带物品”，每一条都很明确。从先上后下不得互相推挤，规范乘车秩序，到禁止随地吐痰、乱扔果皮，剑指卫生陋习；从使用电子设备不外放声音，维护公共秩序，到禁止携带菜刀、锤子等管制器具，守护绝对安全……这些具体的规则，都是为了营造安全、文明、舒适的乘车环境，也理应成为大家必须遵守的“刚性规则”。

　　地铁跑起来，文明跟上来，规则意识更不能落下。洛阳地铁很快就要向我们驶来，人人都是地铁文明的风景线！(洛阳晚报新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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