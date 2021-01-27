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格力空调的“洛阳含量”更高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.16 21:11

　　近日，在位于高新区的格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地，一台台属于新国标机型的格力“清柔风”，以及今年市场反响良好的“天丽”历经多道程序依次产出。自今年1月该项目正式从生产阶段迈入销售运输阶段以来，其产能不断攀升，为我市打造全国先进制造业基地再添助力。

　　“产能顺利提升，离不开本地支持。在政府部门的‘牵线’下，如今格力空调‘洛阳含量’更足！”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文高兴地表示。

　　周瑞文所说的“洛阳含量”，指的是洛阳格力项目采用本土配件的比例。

　　“建链”“补链”“延链”“融链”“强链”，历来是我市加快构建现代产业体系的重要发力点。招来大项目、好项目后，通过打通上下游，为其建立良好配套服务带动整体发展，也是我市开展“四企”活动的重要途径。

　　为推动洛阳格力项目建设，自去年以来，在市工信局牵头组织下，多家企业从外地被引进到我市，部分我市本土企业也借着格力“东风”，实现了发展提速。

　　据统计，目前位于我市宜阳县的洛阳铂骏、洛阳顿汉和艾柯新材料3家企业，分别为洛阳格力项目提供了注塑件、钣金件和泡沫件，其产能实现百分之百供应格力。我市龙头企业龙鼎铝业从去年下半年开始向洛阳格力项目供应空调箔，目前每月供货量已占该项目总需求的五成左右。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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