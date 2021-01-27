清代黄花梨乔氏寿屏：镶玉嵌翠 尽显华贵（屏风品鉴）

祝寿，是我国传统文化中庆贺老人生日的活动。一般情况下，60岁才能称“寿”，因此，60岁的生日大多会办得比较隆重，要设寿堂、贴寿字、结寿彩、燃寿烛，重要的一项就是宴请宾客。

祝寿，是我国传统文化中庆贺老人生日的活动。一般情况下，60岁才能称“寿”，因此，60岁的生日大多会办得比较隆重，要设寿堂、贴寿字、结寿彩、燃寿烛，重要的一项就是宴请宾客。如果活到80岁，就是大家公认的“老寿星”了，祝寿活动会比60岁时更隆重。今天，咱们就来欣赏一件送给80岁“老寿星”的生日礼物——清代黄花梨乔氏寿屏。

清代黄花梨乔氏寿屏

清代屏风的代表，用料名贵

寿屏是祝寿时由亲友定制的送给“老寿星”的礼物。古代，在不少大户人家，寿屏是过寿送礼的标配。这些，从文学作品中能找到多处印证。清代小说《二十年目睹之怪现状》中提及：“九月十九，是干娘五十整寿，我画一堂海满寿屏，共是八幅。”在巴金所著的《家》中也有描述：“他叫四叔写一堂寿屏准备给他的老友冯乐山送去。”

这件年代为清乾隆六年(公元1741年)的黄花梨乔氏寿屏，现陈列于洛阳民俗博物馆寿俗厅。洛阳民俗博物馆馆长田国杰介绍，祝寿时，大寿屏一般放在祠堂大厅上，以“八”字形展开，寿宴就在寿屏前摆开，热闹喜庆。

这件寿屏共12扇，每扇宽0.6米，在结构上承袭了明代家具的卯榫结构，充分发挥了插销挂榫的特点，堪称清代屏风的代表，处处展现出工匠技艺的精湛。

“每扇寿屏的边框上都镶嵌了名贵的玉石、翡翠和螺钿，雕刻手法和镶嵌工艺十分细腻，令人惊叹。”田国杰介绍，寿屏上的图案有“岁寒三友”松、竹、梅，“八音”钟、磬、埙、鼓、琴、柷、笙、管，“五瑞”璧、璜、珪、琮、璋，“八宝”法螺、犀角、芦笙、宝瓶、古钱、如意、盘长等，以及宝相花、玉龙、蝴蝶等吉祥图案，尽显奢华。