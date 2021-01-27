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今日启动！洛阳医疗机构“3·15”感恩特惠季邀您来领健康福利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.03.15 13:12

　　“医”路有我，健康随行——又到一年“3·15”，为感谢广大市民的支持与信任，洛阳网联合洛阳博爱眼科医院、洛阳牡丹妇产医院、洛阳九龙口腔医院、洛阳阳光医院、洛阳东大肛肠医院特推出“医疗机构‘3·15’感恩特惠季”，各大医院专业诊疗项目价格直降，“健康大礼”等您来领。

　　此次活动中，洛阳牡丹妇产医院推出套餐超低折扣优惠，包括女性高发病排查、成人全身健康体检备孕及优生优育评估、早孕呵护评估等，部分套餐价格低至2折，给予女性全方位健康关爱；洛阳博爱眼科医院推出的青少年近视发展评估套餐、干眼螨虫检查套餐以及视功能训练体验卡、弱视训练体验卡特惠，邀您感受“睛”彩世界。

　　本次“医疗机构‘3·15’感恩特惠季”活动将持续至3月31日。活动期间优惠不停，健康福利诚意满满，快来共赴一场“健康之约”吧！ (谢钰旸)⑧
[ 责任编辑：崔利利]
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