回望十三五：洛阳历史上浓墨重彩的五年 ——市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神解读②

“十三五”的洛阳，书写了发展历史上浓墨重彩的一笔。这五年，全市上下牢记习近平总书记的殷殷嘱托，认真落实中央和省部署要求，紧盯“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，用汗水浇灌收获、以实干笃定前行，用作为赢得地位、用实绩赢得民心，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，一些传统特色优势更加凸显，一些短板弱项也逐渐向优势转变，洛阳进入了地位优势不断强化、发展动能加快转换、治理能力系统提升、内在向上态势持续彰显的重要阶段。

生态宜居洛阳城

奋进、跃升！

“十三五”的洛阳，书写了发展历史上浓墨重彩的一笔。这五年，全市上下牢记习近平总书记的殷殷嘱托，认真落实中央和省部署要求，紧盯“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，用汗水浇灌收获、以实干笃定前行，用作为赢得地位、用实绩赢得民心，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，一些传统特色优势更加凸显，一些短板弱项也逐渐向优势转变，洛阳进入了地位优势不断强化、发展动能加快转换、治理能力系统提升、内在向上态势持续彰显的重要阶段。

数说“十三五”

——这是综合实力大幅跃升的五年

●全市经济总量先后突破4000亿元、5000亿元大关

●在全国地级以上城市排名由“十二五”末的第49位上升至2019年的第45位

●中原城市群副中心城市建设全面提速，洛阳都市圈建设全面启动，洛阳在全国全省发展大局中的地位和作用更加凸显

银隆新能源洛阳产业园总装车间生产忙

——这是转型发展持续深化的五年

● “565”现代产业体系立起了支撑洛阳高质量发展的“四梁八柱”

●全市产业结构由“二三一”转向“三二一”

●高新技术产业增加值占规模以上工业比重达42%，洛阳连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市

●自创区、自贸区、综保区、跨境电商综试区等开放创新平台成功获批并加快建设，“三区融合”扎实推进

●创新主体、创新平台较“十二五”末实现“双倍增”，全社会研发投入强度达2.4%，居全省第一，科技进步对经济增长的贡献率达63%

●营商环境评价居全省第二，格力、银隆、凯盛等一批招商引资项目落地，全方位开放水平不断提升

●近1200项重点改革事项落地见效，多项重点领域改革走在全国全省前列

●改革开放创新“三力联动”，进一步积蓄了城市发展之势、实现了城市气质之变

开元游园

——这是特色优势日益彰显的五年

●大气污染防治力度空前，国土绿化提速提质，治水兴水由“四河五渠”向全域拓展，黄河流域生态屏障不断筑牢，良好的生态环境已从短板变成新优势

●文物保护取得重大成果，文旅融合深入推进，国际文化旅游名城和国际人文交往中心加快建设，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加靓丽

●综合交通体系加快建设，“地铁时代”即将到来，期盼已久的呼南高铁豫西通道即将开工，洛阳正由交通节点城市向交通枢纽城市迈进

●新型城镇化稳步推进，城乡综合承载力大幅提升，城镇化率超过60%，年均提高1.61个百分点，城市建设“工笔画”画得越来越精美

桑葚种植让群众走上了脱贫增收之路

——这是民生福祉全面增进的五年

● 6个贫困县、728个贫困村、49.9万贫困人口脱贫任务顺利完成，绝对贫困在河洛大地已经成为历史

●居民人均可支配收入年均增速高于GDP增速，就业、就学、就医、住房、社保等问题得到逐步解决

●城市书房、小游园、“乐道”、“乐养居”、互联网远程诊疗、农村寄宿制学校等民生实事办到了群众心坎上

●市域治理水平不断提升，社会大局和谐稳定

——这是管党治党越来越严的五年

● “河洛党建计划”成效显著，“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”不断深化和提升

● “清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向更加鲜明，学、严、干的氛围越发浓厚

●全面从严治党责任进一步压实，以政治建设统领党的各项建设深入推进，各级党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力显著提升

牡丹盛开引客来

汲取经验：不断开创发展新境界

回望五年来我们走过的路，那些在拼搏奋进中积累的经验，更显珍贵。

——我们在突出政治统领中对标定向

探索形成了全面推进“9+2”工作布局的思路举措，走出了一条具有洛阳特色的高质量发展路子。

把习近平总书记关于构建新发展格局、促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展的战略部署，与关于河南工作的重要讲话和指示批示精神贯通起来，实现了一系列具有标志性意义的突破。

实践证明，只要按照习近平总书记和党中央的要求去做，各项工作方向就明、路子就正、效果就好、前景就广阔。

——我们在坚持人民至上中凝心聚力

把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，极大改变了贫困地区群众的生产生活状况和精神面貌，促进了党心民心交融。

坚持尽力而为、量力而行，持续办好民生实事，着力解决群众“急难愁盼”问题，架起了党委政府和群众之间的“连心桥”。

面对突如其来的疫情，我们全力以赴维护人民群众生命安全和身体健康，广大群众以各种方式为疫情防控操心出力，筑起了牢不可破的人民防线。

实践证明，只要心里始终装着人民，把人民利益放在最高位置，就一定能作出正确决策、确定最优路径，并依靠人民战胜一切艰难险阻。

“非遗+新媒体”助推文化产业发展

——我们在把握大局大势中谋篇布局

深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述，充分发掘洛阳的特色优势，推动副中心、都市圈建设进入省委省政府决策部署，推动一批重点项目进入全国全省大盘子。

遵循发展规律、立足洛阳实际，对发展什么样的产业、建设什么样的城市、彰显什么样的优势等进行深入研究，为洛阳发展描绘了蓝图、把准了方向。

积极融入新发展格局，更加注重培育发展新兴产业，更加注重促进消费扩容提质，更加注重完善现代物流体系，着力打造构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和平台。

实践证明，把准大局大势，才能牢牢掌握发展主动权主导权。

——我们在聚焦转型发展中提质增效

把制造业高质量发展作为主攻方向，把文旅融合作为发展现代服务业的重要切入点，把沟域生态经济作为推动农业高质量发展的重要抓手，加快迈向产业链和价值链中高端。

把科技创新作为第一动力，初步探索出一条从科技强到产业强、经济强的路子。

坚持以高水平开放引领高质量发展，进一步激发了发展的动力活力。

实践证明，在高质量发展要求下，早转早主动，晚转则被动。

——我们在强化担当作为中实干争先

在全国全省发展格局中的位势不断提升，省委省政府对洛阳发展的定位越来越高、支持越来越大，社会各界对洛阳的期待越来越高、信心越来越足。

积极应对冲击，确保经济运行保持在合理区间；加快补齐交通短板，地铁从无到有，立交拔地而起，航空、高铁、城轨、高速公路、快速路项目加快谋划推进，交通基础设施建设实现历史性跨越；努力克服不利条件，提前全面完成蓝天保卫战三年行动计划目标任务，生态优势不断彰显；紧盯非法集资、问题楼盘等，持续攻坚、破解瓶颈，很多复杂历史遗留问题和风险隐患得到有力有效化解。

这些，都是全市上下实实在在干出来的。实践证明，没有等出来的成功，只有干出来的精彩。（记者 李东慧 白云飞 制图 李银刚）(本版图片均为资料图片)