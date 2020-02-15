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临湖观景、品茗书香 洛阳这座城市书房太美了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.01.14 21:05

　　●城市书房档案

　　名称：洛龙区兴洛湖北城市书房

　　地址：牡丹大道与兴洛西街交叉口，兴洛湖驿站内

　　藏书量：8600余册

　　开放时间：8:30—21:30

　　14日午后，在兴洛湖公园，冬日的阳光洒在湖面上泛着点点金光，这里不仅有鸟鸣，还有花香，临水而建的“河洛书苑”兴洛湖北城市书房古色古香。

　　书房内，22岁的市民任艺佳埋头备考研究生。“这里环境好，比较有学习氛围，学累了抬头望向窗外，面前就是兴洛湖公园，特别放松。”她说。

　　和任艺佳一样，不少市民因该书房“坐拥湖景”被圈粉。走进书房，原木色书架、实木桌椅、国画屏风，新中式的装修风格与窗外的风景相得益彰。据介绍，书房建成后，颇受读者欢迎，节假日经常一座难求。自2018年12月开放至今，借阅量6.9万册，接待读者达30.3万人次。日前，该书房被评选为洛阳市“最美城市书房”之一。

　　书房设置4个阅读区。主阅读区内，5扇大玻璃窗将光线毫无保留地收纳进来，一眼望去，湖景、园景、城景尽收眼底。桌上摆放着中国元素的台灯和绿植，宽大的窗台上贴心地放置着坐垫，供市民临湖观景、席地阅读。古籍阅览区藏有地方史志和线装古籍。儿童阅览区内放置了大量绘本和儿童读物，颜色鲜艳的布艺书桌、动物元素的小凳子使整个区域童趣盎然。室外露台阅读区，该书房拥有一处50多平方米的户外亲水阅读平台，读者可以在碧水蓝天的掩映下品茗书香。

　　该书房是洛龙区打造的特色城市书房之一，以河洛文化为特色主题，设置河洛文化书架，收录了省内各地区相关的文史资料、地方史志、旅游资源、炎黄文化、文学作品、历朝史话、考古研究等内容，为河洛文化爱好者提供阅读的便利。

　　该书房除了定期开展常规阅读推广活动外，还参与“古都夜八点，洛龙邀您来阅读”“古都新生活，城市阅读季”系列活动，活动包括“大咖来讲”、绘本阅读、“如许读书会”等。近期，丰富多彩的阅读推广活动还将继续开展，感兴趣的市民快来打卡吧。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦刚 孟亚琼 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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