第四批省级食品安全县（市、区）名单公布 洛阳4个县区入选

记者从市市场监管局获悉，近日，河南省人民政府食品安全委员会公布第四批省级食品安全县(市、区)名单，我市4个县区入选。

记者从市市场监管局获悉，近日，河南省人民政府食品安全委员会公布第四批省级食品安全县(市、区)名单，我市4个县区入选。 记者从市市场监管局获悉，近日，河南省人民政府食品安全委员会公布第四批省级食品安全县(市、区)名单，我市4个县区入选。 其中，瀍河区和西工区被命名为第四批“河南省食品安全示范县(市、区)”，新安县和涧西区被命名为第四批“河南省食品安全达标县(市、区)”。 自2020年以来，我市食品安全工作坚持“四个最严”要求，落实党政同责，进一步提升食品安全治理能力，有效保障了人民群众“舌尖上的安全”。遵循“四个最严”要求，深入推动实施食品安全战略，深化食品安全市建设，全年未发生重大食品安全事件，食品安全形势稳中向好。(记者 李岚 通讯员 仝金嘉)