洛阳市财政系统以案促改工作取得扎实成效

“这本《廉政风险点及防范措施》共汇集廉政风险点272个、防范措施312条，涵盖了财政工作的方方面面，是确保公正用权、阳光用权的重要保障。”昨日上午，在市财政局，工作人员向记者详细介绍了这本材料汇编的内容。

“这本《廉政风险点及防范措施》共汇集廉政风险点272个、防范措施312条，涵盖了财政工作的方方面面，是确保公正用权、阳光用权的重要保障。”昨日上午，在市财政局，工作人员向记者详细介绍了这本材料汇编的内容。

《廉政风险点及防范措施》的编成，是我市财政系统深化以案促改工作的一项重要成果。

去年5月印发的《2020年洛阳市以案促改工作实施意见》提出，聚焦重点领域，开展系统以案促改，其中开展全市财政系统以案促改成为重点之一。

市财政局聚焦近年来我市财政系统发生的领导干部违纪违法案例，在责任落实、家风建设、标本兼治、作风转变等方面发力，扎实开展以案促改工作，强化对财政权力运行的制约和监督。

“我对不起党组织的培养，对不起年迈的父母，对不起我的妻儿……”去年6月18日，全市财政系统专项以案促改警示教育大会举行，市财政局预算评审中心原主任金某某在警示教育片中忏悔的画面发人深省。

用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。市财政局党组书记、局长王国辉告诉记者，全市财政系统先后召开56场以案促改警示教育大会，并通过召开以案促改专题民主生活会、组织生活会，排查廉政风险点等途径，使得一批问题浮出水面。

以案促改，关键在“改”。“改”的文章做得实、做得透，才能真正收到标本兼治的效果。

市财政局围绕这个“改”字，迅速启动了财政权力“搜索”和廉政风险点排查工作，旨在健全惩防腐败长效机制，实现标本兼治。在此期间，市财政局共查找廉政风险点272个，制定防范措施312条，同时建立健全了预算管理、投资评审等方面制度46项，把权力关进了制度的笼子。

以投资评审为例，市财政局预算评审中心将以案促改工作延伸至造价咨询机构，从源头上预防和遏制腐败行为发生。同时，制定了《洛阳市政府投资项目评审管理办法》,从评审范围、工程招标控制价、工程变更签证、工程结算等方面进行规范，并综合运用完善岗位设置、岗位回避、岗位交流和复审稽核制度等措施，使内控监督机制不断完善。

问题漏洞找得准不准、建章立制针对性强不强，是以案促改工作成效扎实与否的重要标准。为了把后半篇文章做得更好，市财政局在全市率先开展了以案促改制度评估工作，邀请人大代表、政协委员及纪检监察、审计等部门专家，对46项制度进行了全面细致的评估，充分征求意见建议，逐步进行完善。

与此同时，市财政局多次开展廉洁家访、带着家人到家风馆报到、“廉洁从家出发——新任干部廉政谈心谈话提醒”等活动，并在局机关建设了清风学堂、清风书屋，将以案促改工作与家风建设有机结合，掀起了阵阵廉洁清风，筑牢了财政事业健康发展的“防火墙”。

“市财政局将坚决扛起政治责任，将以案促改作为一体推进‘三不’机制建设的有力抓手，主动担责担难担险，持续提升落实力执行力穿透力，确保财政权力运行更加规范有序、财政资金管理更加公开透明、财政政策制度更加精准有效。”王国辉说。（记者 李三旺 通讯员 马辉）