王新伟来洛调研国企改革和工业经济运行工作

12日至13日，副省长王新伟来洛调研国企改革和工业经济运行工作。

12日至13日，副省长王新伟来洛调研国企改革和工业经济运行工作。

王新伟先后到格力电器(洛阳)有限公司、洛阳银隆新能源有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、华能洛阳热电有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、国家农机装备创新中心、中信重工高端装备产业园、中石化洛阳分公司等地，深入企业生产车间，详细了解各企业生产、经营、技术创新等情况及下一步的发展规划，询问企业在发展过程中遇到的困难和问题。

王新伟对我市近年来在工业发展方面取得的成绩给予充分肯定。他强调，洛阳产业基础雄厚，科技实力突出，建设全国先进制造业基地未来可期。驻洛企业要加快转型，在发挥传统优势的同时，加快推进信息化、数字化、智能化改造升级，提升企业综合竞争力。要加强谋划，尤其是要与洛阳“十四五”规划和产业发展相结合，发挥龙头企业辐射带动作用，引领上下游配套企业集聚，进一步打通产业链、供应链，助推产业发展壮大。要加强创新，推动产学研用一体化发展，加大高技术含量、高附加值、高可靠性、高市场容量产品的研发和成果转化，抢占市场制高点。尤其是格力、洛阳LYC、中信重工等企业，要通过建设相关产业研究院、创新中心等，进一步提升科技创新实力，打造更多国之重器。要深化国企改革，通过混合所有制改革实现体制机制创新，推动国有企业做强做优做大。省、市相关部门要提升服务，为企业发展营造良好的环境，积极推动洛阳制造业、全省经济实现高质量发展。

省政府副秘书长魏晓伟、省工信厅副厅长杨新生、省政府国资委二级巡视员谢建三随同来洛调研。

市领导王琰君、侯占国、胡加彬参加调研。(记者 李迎博 通讯员 郝爽 王国兴)