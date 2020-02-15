浓墨重彩气象新——砥砺奋进“十三五”的洛阳答卷

时序更替，逐梦前行。当初升的旭日越过地平线，当我们在奔跑中迎来崭新的2021年，历史的指针指向全新的刻度。站在“两个一百年”的历史交汇点上，正在召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，全面总结“十三五”发展，对“十四五”乃至更长一个时期的发展作出部署，为全面建设社会主义现代化强市擘画宏伟蓝图。

时序更替，逐梦前行。

当初升的旭日越过地平线，当我们在奔跑中迎来崭新的2021年，历史的指针指向全新的刻度。站在“两个一百年”的历史交汇点上，正在召开的市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，全面总结“十三五”发展，对“十四五”乃至更长一个时期的发展作出部署，为全面建设社会主义现代化强市擘画宏伟蓝图。

“知其所来，识其所在，才能明其将往。”

刚刚过去的“十三五”，是极不平凡的五年。决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，“十三五”承载的不仅仅是一个五年规划的分量，更有共产党人的百年夙愿、中华民族的千年梦想。当“五年”汇入“百年”，当历史和现实的期待交织，洛阳是如何走过这段波澜壮阔的历程？

“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩。”习近平总书记的殷殷嘱托，把中原出彩与中国梦紧密联系在一起，指明了河南发展前行之路，点燃了亿万中原儿女的奋斗激情。作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，在中原更加出彩中多出彩、出重彩，是洛阳必须肩负起的时代使命。

时间的意义，永远都是被奋斗者赋予的。

回望过去五年，我们高擎新发展理念“指挥棒”，瞄准“四高一强一率先”奋斗目标，全面推进“9+2”工作布局，抢抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略机遇，坚定不移推进转型发展高质量发展，一张蓝图绘到底、咬定青山不放松，可谓风生水起逐浪高，浓墨重彩气象新——

2016年，自创区、自贸区先后落地，洛阳成为中西部首个获批开建地铁的非省会城市，古城快速路开工建设为洛阳人开启“快速时代”……在一系列大事、要事、喜事叠加中，全市经济运行以“增速全省第三，稳居第一方阵”，迎来“十三五”开门红，实现“一上来就有气势”。

2017年，全市经济总量迈进4000亿元“俱乐部”，产业结构实现从“二三一”到“三二一”的历史性跨越，一举打破洛阳长达半个世纪的“二产独大”局面，缓解了洛阳“一条腿长、一条腿短”的结构失衡之痛。

2018年，洛阳转型发展更进一步，结构调整“优”、质量效益“好”、发展后劲“强”、民生改善“实”，隆起了先进装备制造、新材料、机器人及智能制造3个千亿级产业集群，全省发展增长极的支撑作用加快彰显。

2019年，面对国内外风险挑战明显增大的复杂局面，洛阳经济增速领跑全省，“三产超二产”“消费超投资”“新兴超传统”态势更趋明显，科技进步对经济增长的贡献率达61.8%，全年生产总值突破5000亿元大关，在质的大幅提升中实现量的有效增长。

2020年，面对突如其来的疫情挑战，我们众志成城战疫情，“戴着口罩抓发展”，以超常规举措和力度打好“组合拳”，扎实推进“六稳”“六保”“五提”，全面发力副中心、都市圈建设，实现经济社会发展稳定转好持续向好，地位作用不断彰显……

一步一个台阶，一年一片天地。解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会取得重大历史性成就……可以说，过去五年的洛阳，在中原更加出彩中、在洛阳发展历史上，“画”上了浓墨重彩的一笔！

——这是赶上时代、超越自我的一笔。曾经，产业结构“一条腿长、一条腿短”的失衡，是洛阳人绕不过之痛，如今，“三产超二产”的历史性转变，助力洛阳发展加速迈向高质量；曾经，一度有人戏谑洛阳是“平”的，如今，纵横交错的快速路网，让一个“立体的洛阳”震撼呈现；曾经，洛阳文旅“有说头、没看头”的声音不绝于耳，如今，焕发新生的“老三篇”、火遍网络的“新三篇”，让一个“古今辉映、诗和远方”的洛阳惊艳四方……在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，这一笔，当然浓墨重彩。

——这是站位大局、奋勇争先的一笔。生产总值增速稳居全省第一方阵，主要经济指标增速持续高于全国、全省平均水平，越来越有“增长极”的样子；在全国地级市以上城市排名由第49位攀升至第45位，“存在感”不断刷新；副中心城市建设火力全开，都市圈建设铿锵起步，“城市洛阳”加速走向“区域洛阳”；工业稳增长和转型升级成效两获国务院点名表扬，尽显“共和国长子”担当……在服务大局中展现担当作为，在同频共振中走在时代前列，这一笔，当然浓墨重彩。

煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。

站在新的历史起点上，我们深刻认识到，这浓墨重彩的一笔，源自习近平新时代中国特色社会主义思想的领航定向，源自新发展理念的科学指引，源自“人民至上”的理念践行，源自“站在历史正确的一边”的顺势而为，源自“集中精力办好自己的事情”的战略定力，源自“埋头苦干、真抓实干”的艰辛奋斗！

时光总是向前，奋斗永不停歇。

“十四五”大幕初启，展望未来五年，我们所面临的，是全面落实洛阳发展新定位的关键时期，是洛阳发展的地位优势不断强化、动能转换加快突破、治理能力系统提升、内在向上态势持续彰显的重要阶段，是战略叠加的机遇期、蓄势跃升的突破期、调整转型的攻坚期、风险挑战的凸显期，面对的改革发展稳定任务之重前所未有，面临的发展机遇也前所未有。

新征程召唤新奋斗。前进道路上，我们诚需坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线和注重需求侧管理、以改革创新为根本动力、以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，突出副中心和都市圈建设，突出项目建设这个“牛鼻子”和场域载体这个“强磁场”，不断厚植优势，加快补齐短板，持续强化辐射带动，朝着现代化强市建设目标阔步迈进。

征途漫漫，唯有奋斗。“不断去探索，不断去奋斗，不断去克服困难”，时光刻录了河洛大地浓墨重彩的过去，也必将见证河洛儿女更加绚丽的未来！（洛平）