平凡英雄！“林二代”坚守深山 换来林区30年无森林火灾和涉林案件发生【视频】

一个晴冷冬日，零下10摄氏度，寒风凛冽。我们裹得严严实实，穿过村庄、翻越山头，迎风来到位于宜阳县花果山乡一个海拔约800米的半山腰上，李红伟就在这个叫云盖寺护林点的地方值守。

一个晴冷冬日，零下10摄氏度，寒风凛冽。我们裹得严严实实，穿过村庄、翻越山头，迎风来到位于宜阳县花果山乡一个海拔约800米的半山腰上，李红伟就在这个叫云盖寺护林点的地方值守。

云盖寺护林点

云盖寺护林点设置的卡点

云盖寺护林点外的森林防火宣传旗帜迎风飘扬

李红伟是国有宜阳林场板桥管理站云盖寺护林点护林员，他常年坚守在大山深处，用30年的守望，换来了林区连续30年无森林火灾和涉林案件发生。

“林二代”，守山护林一晃30年

李红伟伏案写《护林员日志》

满脸的皱纹和黢黑的皮肤，让55岁的李红伟看上去比实际年龄大很多。他自称“林二代”，25岁时接替父亲到宜阳林场工作，与另一位护林员郭文杰一起守护这片面积9700多亩的山林。

“这天气，是让我们最紧张的。”10时许，李红伟已完成上午的巡山任务返回了护林点，他说冬日干燥风大，正是护林防火最重要的时候，虽然出行困难，到户外几分钟就能全身冻透，但他必须每天天不亮就开始沿着山路巡山，还要增加巡山次数。

李红伟的《护林员日志》

在李红伟当天的《护林员日志》上，记者看到他巡山时发现两个村民上山挖药，他收缴了工具、没收了火种，对村民进行批评教育，并劝其离开林区。有时候，他要带上干粮和水巡山五六公里，早出晚归，一走就是一天，蚊虫叮咬、野猪威胁都是常有的事儿。

宜阳林场地处宜阳县西南部，是该县生态保护最重要的屏障，云盖寺护林点人烟稀少、生活艰苦，蔬菜和日用品都要到18公里山路外的张坞镇去采购。但李红伟从未怨言，他先后到条件最艰苦的多个护林点工作，守山护林一晃就是30年。

责任在肩，把对亲人的牵挂藏心间

“现在护林点的条件好多了，以前住土房，没有自来水、没有电。”因为长期在山里生活，李红伟不善言辞，一旁的板桥管理站站长姚跃军补充道，五六年前云盖寺护林点盖了水泥砖混的几间屋子，通了水和电，冬天还添了采暖炉。

各项制度放床头，时刻警醒自己

在李红伟的房间，我们看到他将森林防火值班制度、森林火灾处置制度、森林火灾报告制度宣传板放在床边做床围，以此时刻警醒自己。除此之外，房间墙上那些插在线盒边上的照片很是引人注目，李红伟指着其中一张，骄傲地介绍了自己已经参加工作的女儿。

墙上的照片知道，李红伟对亲人的思念

一张有点泛黄的全家福照片，被摆在显眼的位置，李红伟取下照片擦去浮灰，眼里泛起了点点泪光。责任在肩，他只能把对亲人的牵挂藏在心间。

在姚跃军印象中，30年来李红伟没有休过一个完整的假期，回家过春节的次数也屈指可数。山里的工作没有人刻意监督，但他知道护林爱林对李红伟来说早已成了习惯。这30年来，李红伟管护的林区没有发生过火灾和涉林案件，便是最好的证明。

平凡英雄，默默无闻躬耕天地间

进村宣传护林防火知识

“冬天干燥风大，护林防火，重中之重，一定要注意。”当天，拿着播放森林防火知识的喇叭，李红伟带我们来到护林点附近的七棵树村。村民们见到他，都很热情地打招呼，他顺势吆喝了起来。

李红伟凝望着春天将要植树造林的那个山头

走进护林点后面的那座大山里，阳光和大风相伴，寡言的李红伟变得活跃起来，他自嘲“说话不中，行动可中”，随即拿着一根木棍，在山间小道上穿梭自如。偶然站上一处平地，他久久凝望着春季将要植树造林的那个山头。站其身后的姚跃军低声告诉我们：“他对这座大山的感情深着哩！”

“太普通了，没啥可说的。”这是李红伟说得最多的一句话，作为基层一线护林员，李红伟确实是其中平凡又普通的一位，但是像他一样的护林员们，默默无闻地躬耕在天地之间，植绿、护绿在荒僻山区，他们从来没有梦想过成为英雄，他们的业绩，或许多年之后才会一笔一画地写在大地山川之上，正因为如此，他们才是真正在平凡中创造奇迹的英雄。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 张新迁 祁龙龙 文/图/视频)