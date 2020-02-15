同饮黄河水 共护母亲河

黄河，是中华民族的母亲河，也是养育吉利人长大的母亲河。喝黄河水长大的吉利人，骨子里生就着母亲河一样宽广的胸怀，时时刻刻想着黄河的长治久安、生态安澜。

黄河，是中华民族的母亲河，也是养育吉利人长大的母亲河。喝黄河水长大的吉利人，骨子里生就着母亲河一样宽广的胸怀，时时刻刻想着黄河的长治久安、生态安澜。

黄河宁，天下平。黄河治理承载着国运兴衰，积蓄着中华民族伟大复兴的强劲势能。新中国成立后，党中央十分重视黄河的治理工作。1999年，河南省人民政府批准建立了“洛阳吉利湿地省级自然保护区”。2017年以来，吉利区实施黄河湿地生态修复和保护一期项目，重点打造了鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲5处特色湿地景观修复区，不仅为动物营造环境优美的栖息地，也为群众提供亲近自然的场所。

习近平总书记用“重在保护，要在治理”，深刻阐明了新时代治黄的基本方略。为深入贯彻新发展理念，探索走好具有自身特色的发展新路。吉利区近年不断推进黄河湿地生态修复和保护，持续开展“携手清‘四乱’保护母亲河”专项行动、“绿盾”行动等，让黄河湿地生态环境得到极大改善。通过环境整治、生态引水、植树种草和微地形改造等方式进行修复建设，这里形成了3000亩宽阔湖面，打造出一方湖泊湿地景观。湿地范围内共种植各类乔灌木11万余棵，地被、水生植物3500余亩，这些植物有利于净化水体、修复生态。日出日落，潮涨潮落。黄河湿地的景色在光晕的变换中更加耀眼，让游人旅客更加恋恋不舍。

作为饮黄河水长大的吉利人，更要感恩黄河带给沿岸我们的文明滋养，守护黄河流域生态环境不受侵害。让母亲河肌体健康、安澜无虞。(吉利区商务科技工信局 李娇洁)