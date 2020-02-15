洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

同饮黄河水 共护母亲河
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.01.13 16:35

　　黄河，是中华民族的母亲河，也是养育吉利人长大的母亲河。喝黄河水长大的吉利人，骨子里生就着母亲河一样宽广的胸怀，时时刻刻想着黄河的长治久安、生态安澜。

　　黄河宁，天下平。黄河治理承载着国运兴衰，积蓄着中华民族伟大复兴的强劲势能。新中国成立后，党中央十分重视黄河的治理工作。1999年，河南省人民政府批准建立了“洛阳吉利湿地省级自然保护区”。2017年以来，吉利区实施黄河湿地生态修复和保护一期项目，重点打造了鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲5处特色湿地景观修复区，不仅为动物营造环境优美的栖息地，也为群众提供亲近自然的场所。

　　习近平总书记用“重在保护，要在治理”，深刻阐明了新时代治黄的基本方略。为深入贯彻新发展理念，探索走好具有自身特色的发展新路。吉利区近年不断推进黄河湿地生态修复和保护，持续开展“携手清‘四乱’保护母亲河”专项行动、“绿盾”行动等，让黄河湿地生态环境得到极大改善。通过环境整治、生态引水、植树种草和微地形改造等方式进行修复建设，这里形成了3000亩宽阔湖面，打造出一方湖泊湿地景观。湿地范围内共种植各类乔灌木11万余棵，地被、水生植物3500余亩，这些植物有利于净化水体、修复生态。日出日落，潮涨潮落。黄河湿地的景色在光晕的变换中更加耀眼，让游人旅客更加恋恋不舍。

　　作为饮黄河水长大的吉利人，更要感恩黄河带给沿岸我们的文明滋养，守护黄河流域生态环境不受侵害。让母亲河肌体健康、安澜无虞。(吉利区商务科技工信局 李娇洁)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子感冒易引发中耳炎 出现这些症状要警惕
  • ·一家三代五口人，全部感染幽门螺旋杆菌
  • ·扭伤后扛了快1个月，她拖成了陈旧性骨折
    		•
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
    伊川伊河国家湿地公园 亲子研学好地方
        不久前，国家林业和草原局公布2020年国家湿地公园试点验收结果，伊川伊河国家湿地公园试点通过验收，正式成...
  • ·北方天坑漏明崖
  • ·闲来白沙转一天 景点免费任您游
  • ·半小时到济源 这些景点免费看
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳都市圈建设铿锵起步 前期部分措施...
  • 洛阳市教育局：寒假期间师生每天测温...
  • 洛阳王城公园动物园再添2只华南虎！数...
  • 洛阳小伙儿袁率荣立二等功 拿奖金与...
  • 打造“国际消费中心”新名片
  • “中共洛阳组”：追忆峥嵘岁月 初心历...
  • 洛阳将高标准建设知识产权服务业集聚...
  • 厉害了！河南科技大学林学院园艺系党...
  • 女子错把数万元转给陌生人 民警利用调...
  • 注意！洛阳市图书馆实行预约入馆
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 1月12日
  • · 孙石路工程已列入计划，拆迁完成将施工
    • 精彩图片
    洛阳各级公安系统举行...
    寒潮来袭，洛阳陆浑水...
    警民鱼水情 鲜花送民警
    冰之美【组图】
    精彩热帖

    应天门掠影

    湿地冬钓

    飞翔在冬日河滩

    直把三九当六九
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605