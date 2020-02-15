洛阳生活垃圾焚烧实现污染物超低排放

洛报融媒记者今天从洛阳市城市管理局获悉，洛阳生活垃圾焚烧发电项目于日前顺利完成烟气系统提标改造并通过验收，在全省同行业中率先达到超低排放标准。

洛报融媒记者今天从洛阳市城市管理局获悉，洛阳生活垃圾焚烧发电项目顺利完成烟气系统提标改造并于今天通过验收，在全省同行业中率先达到超低排放标准。

2017年，洛阳市在高新区建成生活垃圾综合处理园区，包括生活垃圾焚烧发电厂以及配套渗滤液处理站、炉渣综合处理厂和飞灰填埋场。其中，垃圾焚烧发电厂日处理生活垃圾能力达到1500吨，基本满足了城市区生活垃圾的处理要求。

垃圾在焚烧过程中会产生烟气，包括二氧化硫、氮氧化物等，对大气造成一定污染。所以，垃圾焚烧做到达标排放尤其重要。该项目运营企业洛阳环洛再生能源有限公司有关负责人告诉记者，洛阳生活垃圾焚烧发电项目建成投用后，各项污染物排放指标均高于我国生活垃圾焚烧污染控制标准，并优于欧盟标准。

今年，河南省、洛阳市对大气污染防治提出更加严格的要求。洛阳生态环境部门根据要求，于今年3月向洛阳环洛再生能源有限公司下发关于开展生活垃圾焚烧炉烟气提标治理的通知，要求该公司完成提标治理、监测及验收任务。之后，洛阳市城市管理局认真谋划了该公司焚烧炉烟气提标治理方案，扎实推进相关工作。该公司筹措资金600万元，安装并运行了碳酸氢钠研磨系统和高效脱硝系统，使得二氧化硫、氮氧化物的排放量大幅降低。

该项目提标改造后，烟气排放颗粒物中二氧化硫和氮氧化物的含量较改造前下降了约1倍，每年可减少烟气污染物排放量180余吨，为我市大气污染防治作出了积极贡献。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 胡惠娟)