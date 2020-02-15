涧西区洒水车“野蛮”作业丨百姓呼声每日简报

11月10日0时--11月10日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计283条，已回复的帖子56条，未回复帖子227条。其中，市体育局、市交通局、市医疗保障局、涧西区等单位回复积极。

11月10日0时--11月10日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计283条，已回复的帖子56条，未回复帖子227条。其中，市体育局、市交通局、市医疗保障局、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 蓬莱路限高杆拆除后地面钢筋裸露

· 张贴水费通知单是否会泄露户主个人信息？

· 涧西区洒水车“野蛮”作业

· 长期需要打胰岛素的患者是否有政策补助？

· 恒昌家园2号楼电梯2台停运无人维修

· 豫CT6816出租车夜班司机态度恶劣多收费

· 新区体育场自行车场夜晚施工噪音扰民

· 洛龙区李楼乡洛岳路占道经营存在安全隐患

· 龙鳞路晟翔加油站对面私建菜市场无人管

· 新奥燃气公司恶意拖欠农民工工资

【已回复】

1. 投诉：蓬莱路限高杆拆除后地面钢筋裸露。

涧西区回复：经过民警核实，此处的限高杆是由涧西区政府拆除的，我大队已经与区政府相关部门沟通，督促其尽快处理裸露的钢筋，确保道路安全。

2. 投诉：张贴水费通知单是否会泄露户主个人信息？

市水务集团回复：目前，我市市民水费通知单的内容为客户姓名、住址和水量使用情况等基本信息，并未涉及到私人电话、身份证号等重要信息。经落实，涧西区洛轴十五号小区为老旧小区，住户以老年人居多。此前因该小区老年人要求不要隐藏姓名，方便其查看水费信息，故本月首次未隐藏客户姓名。

3. 投诉：涧西区洒水车“野蛮”作业。

涧西区回复：我们在道路机扫作业的同时进行洒水，是为了贯彻落实市里大气污染防控攻坚战的要求，给市民朋友出行带来的不便，还望您能理解。为此，我局已经尽最大限度改善洒水及机扫作业的方式方法，在今后的工作中，我局会要求驾驶员洒水时，合理调整喷水龙头角度和喷水压力，避让行人和车辆，尽量减少对行人及交通的影响，希望能够得到您的谅解，共同为全市大气污染防控攻坚战贡献力量。为配合我市创造优良空气天数达标，共同创造蓝天家园，请您及广大市民、骑行人员在道路出行中注意安全。

4. 咨询：长期需要打胰岛素的患者是否有政策补助？

市医疗保障局回复：目前，我市特殊疾病门诊病种糖尿病并发症（仅指并发：眼底视网膜病变、肾脏病变、周围神经病变和皮肤病变）纳入了我市特殊疾病门诊范围，如果符合此病种，经个人申请、集中体检、专家认定后，可享受门诊报销政策。

5. 投诉：恒昌家园2号楼电梯2台停运无人维修。

涧西区回复：2号楼北梯的问题是电梯主机出现故障，为了住户人身安全暂将电梯关闭。另主机维修需要申请财政资金，现已将故障问题上报住房保障中心，目前保障中心正在申请中，请您耐心等待。关于您提出的另外两部电梯不能正常使用问题，物业已第一时间通知维保公司进行维修，现已恢复正常。

6. 投诉：豫CT6816出租车夜班司机态度恶劣多收费。

市交通局回复：关于你反映豫CT6816出租车多收费，车速极快，以及服务态度恶劣的问题，我单位领导高度重视，立即责令金牡丹公司调查核实。如该车确实存在不安全驾驶以及多收费的情况，我单位将要求金牡丹公司对该车做出停运培训再教育处理。

7. 投诉：新区体育场自行车场夜晚施工噪音扰民。

市体育局回复：在市委市政府的大力支持下，我局“洛阳市新区自行车赛场提升改造工程”项目于2020年6月24日完成招标工作，确定施工单位（河南国安工程建设有限公司），7月15日与施工方签订合同并进驻施工现场。目前，各项开工手续及配套施工方案都已办理完毕，该项目目前正在进行动力站的基坑挖掘并进行筏板的浇筑工作。因白天工程车辆不允许在市区行驶，无法进驻施工现场工作，只能安排工程车辆夜间进入工地，2020年10月25日晚上开始的动力站筏板浇筑施工，此工序一旦开工无法停止，故连夜进行施工操作。对周边居民带来的影响，我局已督促施工方进行整改，并责成施工方根据施工进度合理安排施工作业时间，针对反映问题我局做如下处理：（1）我们作为业主方督促施工方避免深夜施工（特别是夜间24:00以后）。（2）督促施工方采取措施，降低噪音及环境污染，做好防护。（3）加强沟通，如有特殊情况必须深夜施工会在工地醒目地方告知周边居民，最大限度不扰民。

8. 投诉：洛龙区李楼乡洛岳路占道经营存在安全隐患。 洛龙区回复：三官庙农村集会作为民间传统由来已久，该集会促进了市场流通，极大的方便了周边群众购物需要。针对影响道路通行问题，李楼镇和村委将会积极引导、规范商户的经营行为。

【尚未有结果】

1. 投诉：龙鳞路晟翔加油站对面私建菜市场无人管。

2. 投诉：新奥燃气公司恶意拖欠农民工工资。

【网友建议】

建议：滨河北路与侯天路交叉口设置红绿灯

网友：滨河北路与侯天路交叉口车流量大，但未设置红绿灯，部分司机避让行人意识不强，抢道现象严重，建议在此处安装交通信号灯与交通指示标志，消除安全隐患。

建议：河科大周山校区地块规划建设中小学

网友：河科大周山校区地块为教育用地，周边延伸至青岛路的两侧居民区较多，在该地块规划一所小学或初中，可以补充高新区的教育资源。

(洛阳网见习记者 孙棹帆 整理)

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