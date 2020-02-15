用基金杠杆撬动“洛阳智造”（河洛观潮）

基金投资1.5亿元，引来3.6亿元高端制造项目——瑞莱生物日前选址洛龙区，建成后将填补全省人用即时检测设备及配套试剂生产的空白，成为洛阳制造业高质量发展基金首个落地的投资项目。该基金目前已首批签约8个项目，带动整体投资规模近200亿元。政府基金“以小博大”，给人以巨大的想象空间。

基金投资1.5亿元，引来3.6亿元高端制造项目——瑞莱生物日前选址洛龙区，建成后将填补全省人用即时检测设备及配套试剂生产的空白，成为洛阳制造业高质量发展基金首个落地的投资项目。该基金目前已首批签约8个项目，带动整体投资规模近200亿元。政府基金“以小博大”，给人以巨大的想象空间。

政府引导基金是助推产业升级和创业创新的一种新型融资模式。十九届五中全会擘画发展新蓝图，未来我国将把发展经济的着力点放在以制造业为核心的实体经济上，这对金融行业服务实体经济、助推产业升级提出了更高的要求。作为传统的制造业重镇，洛阳如何抓住机遇，借力政府引导基金的杠杆效应，以市场化运作“四两拨千斤”，帮助企业解决“融资难”“融资贵”问题，为洛阳制造业高质量发展注入“金融活水”，对制造业转型升级意义重大。

近年，我市坚持“政府引领、市场运作”，各种创投基金和产业基金加速涌现，这些基金通过子基金和投资项目两级放大，带动数倍社会投资，为实体经济送去“及时雨”，助力一些科技型中小企业“麻雀变凤凰”。比如，作为产量排名全球第六的分子筛生产企业，建龙微纳从一个不知名的小微企业，成长为全省科创板上市“第一股”，离不开政府创投基金这个“第一推手”。然而在实际工作中，有的基金在手里捂着，“花不出去”也“不敢花”，有的基金对有需求的小企业看不上，却又不受“大块头”“国字号”企业待见。如何让政府引导基金不再“沉睡”，是当前面临的一道“必答题”。

基金放出去，产业才能活起来。不妨学学合肥的经验。合肥成立市场化运作的产业投资基金，善于用资本招商，先大手笔投资京东方，带动液晶面板产业“史诗般的崛起”，后期再将投资股份脱手翻倍获利，扩充投资长鑫存储，实现“中国芯”全产业链布局，演绎了一笔投资换一个产业的佳话。“合肥模式”启迪我们，解锁基金的效率难题，助推转型升级，靠的绝不是“赌运气”，而是拼务实创新的精神，拼市场化运作的能力。

政府引导基金，因创新而生，也应因创新前行。用基金杠杆撬动“洛阳智造”，我们当拿出更大的改革创新勇气，出台更接地气、更具操作性的基金管理机制和考核机制，提升市场化运作水平，发挥政府资金的乘数效应和产业生态链布局的裂变效应，为洛阳迈向制造业强市增添强劲动能！（孙利华）