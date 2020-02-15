洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

用基金杠杆撬动“洛阳智造”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:31

　　基金投资1.5亿元，引来3.6亿元高端制造项目——瑞莱生物日前选址洛龙区，建成后将填补全省人用即时检测设备及配套试剂生产的空白，成为洛阳制造业高质量发展基金首个落地的投资项目。该基金目前已首批签约8个项目，带动整体投资规模近200亿元。政府基金“以小博大”，给人以巨大的想象空间。

　　政府引导基金是助推产业升级和创业创新的一种新型融资模式。十九届五中全会擘画发展新蓝图，未来我国将把发展经济的着力点放在以制造业为核心的实体经济上，这对金融行业服务实体经济、助推产业升级提出了更高的要求。作为传统的制造业重镇，洛阳如何抓住机遇，借力政府引导基金的杠杆效应，以市场化运作“四两拨千斤”，帮助企业解决“融资难”“融资贵”问题，为洛阳制造业高质量发展注入“金融活水”，对制造业转型升级意义重大。

　　近年，我市坚持“政府引领、市场运作”，各种创投基金和产业基金加速涌现，这些基金通过子基金和投资项目两级放大，带动数倍社会投资，为实体经济送去“及时雨”，助力一些科技型中小企业“麻雀变凤凰”。比如，作为产量排名全球第六的分子筛生产企业，建龙微纳从一个不知名的小微企业，成长为全省科创板上市“第一股”，离不开政府创投基金这个“第一推手”。然而在实际工作中，有的基金在手里捂着，“花不出去”也“不敢花”，有的基金对有需求的小企业看不上，却又不受“大块头”“国字号”企业待见。如何让政府引导基金不再“沉睡”，是当前面临的一道“必答题”。

　　基金放出去，产业才能活起来。不妨学学合肥的经验。合肥成立市场化运作的产业投资基金，善于用资本招商，先大手笔投资京东方，带动液晶面板产业“史诗般的崛起”，后期再将投资股份脱手翻倍获利，扩充投资长鑫存储，实现“中国芯”全产业链布局，演绎了一笔投资换一个产业的佳话。“合肥模式”启迪我们，解锁基金的效率难题，助推转型升级，靠的绝不是“赌运气”，而是拼务实创新的精神，拼市场化运作的能力。

　　政府引导基金，因创新而生，也应因创新前行。用基金杠杆撬动“洛阳智造”，我们当拿出更大的改革创新勇气，出台更接地气、更具操作性的基金管理机制和考核机制，提升市场化运作水平，发挥政府资金的乘数效应和产业生态链布局的裂变效应，为洛阳迈向制造业强市增添强劲动能！（孙利华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 意向成交额80亿元！洛阳交易团在第三...
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
  • 加快建设生态都市圈 河洛山川将再增绿...
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 拆除围挡，还路于民！施工方公开承诺...
  • 汝阳小店镇关帝村：水蛭养殖成规模 ...
  • 未成年时被性侵 成年后还能索赔吗
  • 广西旅游推介交流会在洛举行 6大优惠...
  • 由转供改直供的小区首次供热时先供热...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月11日
  • · 凌宇犀地被开发商私自变更规划啥时候恢复
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    游大同坊、从政坊

    游天囿牡丹园

    初冬

    黑水古城掠影
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605