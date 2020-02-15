洛阳今年已有19条“四好农村路”完工

1日，全市“四好农村路”创建暨产业扶贫观摩推进会在洛宁县举行。记者从会上了解到，我市今年已有19条“四好农村路”完工、24条“美丽干线公路”创建完毕。
1日，全市“四好农村路”创建暨产业扶贫观摩推进会在洛宁县举行。记者从会上了解到，我市今年已有19条“四好农村路”完工、24条“美丽干线公路”创建完毕。
会上下发的相关方案指出，我市在全市范围内实施“路长制”；将建立覆盖全市国道、省道、县道、乡道、村道的组织管养体系；加大对普通公路路域范围内违法建筑、集贸市场、垃圾杂物等违法侵路现象的清理力度和扬尘污染源的执法监管力度；加大对公路路域自然环境、风景名胜、饮用水水源和文化遗产的保护力度；推进普通公路服务站点布局，改造一批公路服务区、服务站等便民服务设施；建立多部门联合执法机制，严厉打击超限超载、非法侵占、破坏公路沿线设施等各类违法行为。
副市长王军参加会议。（记者 赵硕 通讯员 吴伟）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605