洛阳今年已有19条“四好农村路”完工

1日，全市“四好农村路”创建暨产业扶贫观摩推进会在洛宁县举行。记者从会上了解到，我市今年已有19条“四好农村路”完工、24条“美丽干线公路”创建完毕。

1日，全市“四好农村路”创建暨产业扶贫观摩推进会在洛宁县举行。记者从会上了解到，我市今年已有19条“四好农村路”完工、24条“美丽干线公路”创建完毕。

会上下发的相关方案指出，我市在全市范围内实施“路长制”；将建立覆盖全市国道、省道、县道、乡道、村道的组织管养体系；加大对普通公路路域范围内违法建筑、集贸市场、垃圾杂物等违法侵路现象的清理力度和扬尘污染源的执法监管力度；加大对公路路域自然环境、风景名胜、饮用水水源和文化遗产的保护力度；推进普通公路服务站点布局，改造一批公路服务区、服务站等便民服务设施；建立多部门联合执法机制，严厉打击超限超载、非法侵占、破坏公路沿线设施等各类违法行为。

副市长王军参加会议。（记者 赵硕 通讯员 吴伟）