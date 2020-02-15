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中行洛阳分行学习宣传贯彻十九届五中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-11-07 12:05

吉利支行进行班后后集中学习的情景

　　中行洛阳分行扎实做好党的十九届五中全会精神的学习宣传贯彻工作，连日来，该行各级党组织召开党员大会，传达学习学习《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》，要求广大党员，要充分认识十九届五中全会的重要意义，进一步提高政治站位、凝聚思想共识、把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

　　各支行、各部门通过班前班后、集中分散等多种学习方式，在全辖迅速掀起学习贯彻全会精神热潮，通过学习大家充分认识了党的十九届五中全会的重大意义。表示，要把学习贯彻全会精神与各项工作目标结合起来，在工作中尽心尽责，作出表率、干出业绩。将以客户为中心的服务理念落到实处，创新服务措施，强化工作落实，为十三五完美收官，十四五开局，提供有力金融服务保障作出自己应有的贡献。(郭列军)④
[ 责任编辑：崔利利]
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