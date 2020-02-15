洛阳近期将推出个人住房公积金转商业贴息贷款业务

5日，记者从市住房公积金管委会三届二次会议获悉，我市将于近期推出个人住房公积金转商业贴息贷款业务，更好满足缴存职工购房需求。

5日，记者从市住房公积金管委会三届二次会议获悉，我市将于近期推出个人住房公积金转商业贴息贷款业务，更好满足缴存职工购房需求。

市住房公积金管理中心相关负责人介绍，自2019年7月我市提高公积金贷款最高额度以来，公积金个贷率和资金使用率不断攀升，资金运行压力不断增大。为更好发挥公积金制度的互助作用，该中心结合我市实际情况，起草了《洛阳市个人住房公积金转商业贴息贷款管理办法(试行)》。

所谓贴息贷款，是指在公积金中心资金流动性紧张时，由商业银行按照公积金中心审批的贷款额度发放的商业性个人住房贷款(以下简称商业贷款)，由公积金中心按月给予商业银行利息差额补贴，待公积金中心资金流动性相对充足时，可再将商业贷款转为公积金贷款。通俗理解，就是职工贷款时依然参照目前公积金贷款利率，只不过资金由银行出借，公积金贷款与商贷之间的利差由公积金中心支付。公积金中心连续3个月个贷率(住房公积金个人住房贷款余额与缴存余额之比)达到90%及以上时，方可开展该业务；连续3个月个贷率低于85%(含)时停止办理该业务。

同时，会议审议并通过，将承办住房公积金贷款业务银行范围扩大至与市公积金中心合作的所有银行。（记者 郭飞飞 通讯员 钞阳）