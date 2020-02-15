在副中心建设新征程中改善人民生活品质

伟大成就鼓舞人心，新的征程催人奋进。党的十九届五中全会高度评价决胜全面小康取得的决定性成就，对全面推进乡村振兴、推动绿色发展、改善人民生活品质等提出重要要求和重大举措，明确“十四五”时期要扎实推动共同富裕。

伟大成就鼓舞人心，新的征程催人奋进。党的十九届五中全会高度评价决胜全面小康取得的决定性成就，对全面推进乡村振兴、推动绿色发展、改善人民生活品质等提出重要要求和重大举措，明确“十四五”时期要扎实推动共同富裕。

洛阳广大干部群众纷纷表示，蓝图已绘就，奋进正当时，要认真学习领会、贯彻落实全会精神，围绕洛阳副中心城市建设各项任务，同心同德、顽强奋斗，确保如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，奋力开启全面建设社会主义现代化强市新征程。

市农业农村局党组书记安占立表示，全会高度重视“三农”工作，强调要优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。全市农业农村系统将学习好领悟好落实好全会精神，在科学把握新发展阶段、积极融入新发展格局中，扎实谋划和推进洛阳“三农”各项工作，加快农业农村现代化，着力走好具有洛阳特色的乡村振兴之路。要扛稳粮食安全重任，持续推进农业供给侧结构性改革，以沟域经济为抓手推动农业高质量发展。要大力实施乡村建设行动，持续开展农村人居环境整治工作，着力建设美丽宜居新乡村。要深化农村改革，增强农业农村发展内在活力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断筑牢副中心城市建设的“三农”“压舱石”。

“农业保粮食、提质量、增效益，离不开科技支撑。”洛阳农林科学院党组书记、院长何先锋表示，要深入开展“弘扬科学家精神聚焦乡村振兴有担当”学习教育活动，坚持藏粮于地、藏粮于技，不断提高农业良种化水平，让更多“洛字号”农林作物新品种、新技术走向田间地头。要全力强化富硒产业、牡丹等特色产业研究，持续加强对沟域经济的科技支撑和引领，鼓励科技人员把论文写在希望的田野上，用实实在在的科技服务为乡村振兴贡献智慧和力量。

宜阳县赵保镇是豫西革命老区，有着“红赵保”之称。如今，脱贫攻坚波澜壮阔，乡村振兴如火如荼，党建红、文旅红、石榴红、丹参红成了当地新名片。宜阳县委常委、赵保镇党委书记张民楷表示，要坚持抓党建促脱贫、促乡村振兴，充分挖掘红色资源，着力打造赵保红色文旅基地、赵保红果园沟域经济带和豫西中草药基地，持续做活党建红、文旅红、石榴红、丹参红“四篇文章”，让老区群众在实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中收获满满幸福、共享美好生活。

“全面建成小康社会胜利在望，成色足不足，人民群众最有发言权。”伊川县鸦岭镇高沟村驻村第一书记曾红林感慨，脱贫攻坚战自打响以来的这几年，是村里发展最快的时期，面貌有了大改观，产业有了新起色，群众有了精气神，日子“芝麻开花节节高”。他说，忆往昔、看今朝、望未来，要铆足力气继续和乡亲们一起拼搏、一起奋斗，建设好基层党组织，发展好“岭上硒薯”产业，建设好美丽乡村，把一件件好事实事办到群众心坎上，让高沟村的各项事业蒸蒸日上。

全会首次把“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”作为远景目标提出来，并顺应人民群众期盼，从方方面面对增进民生福祉提出了一系列重大举措。青年创业典型、洛阳农道农业科技公司总经理韦帅帅深有感触地说，就业是民生之本。就业稳意味着收入稳。他将把企业自身发展融入副中心城市建设，做大做强产业，带动更多群众致富。同时，要发挥示范引领作用，动员更多优秀青年来洛创业、回乡发展，以创业带动就业，为实现共同富裕贡献青春力量。

“全会提出，改善人民生活品质，提高社会建设水平。这充分体现了以人民为中心的发展思想，为社区工作指明了方向。”老城区东北隅街道青年宫社区党委书记宋超表示，社区党委将认真学习贯彻全会精神，深入推进党建引领、“三治”并进、服务进社区，加快推进社区党建工作和党建引领社区治理工作，建强服务阵地聚人气，拓展服务渠道暖民心，打通宣传服务群众的“最后一厘米”，不断提高社区居民的获得感、幸福感、安全感。

“生态文明建设同每个人息息相关，良好生态环境是最普惠的民生福祉。”西工区市民许树铭住在洛河边，这些年，小游园遍地开花，“乐道”沿河延伸，开窗见绿、出门进园的生活，让他感到很惬意。他说，全会提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，就是要持续“加码”生态环境建设，让天蓝地绿水净成为常态。他期待，随着黄河流域生态保护和高质量发展战略实施，以及副中心城市和生态都市圈建设提速，洛阳一定会变得更美更宜居。（记者 白云飞）