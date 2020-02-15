市人大常委会召开党组（扩大）会议 传达学习贯彻党的十九届五中全会精神

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记近期重要指示要求，研究贯彻落实工作。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记近期重要指示要求，研究贯彻落实工作。

会议传达学习了党的十九届五中全会精神，传达学习了习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上、在广东考察时、在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上、在视察海军陆战队时、在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上、在基层代表座谈会上的重要讲话精神，习近平总书记对脱贫攻坚工作和对推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出的重要指示，习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障》《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》等。与会人员围绕学习贯彻全会精神，结合实际工作进行了交流发言。

会议强调，要深刻认识全会的重大历史意义，把学习宣传贯彻好全会精神作为当前和今后一段时间最为重要的政治任务，在全市人大系统迅速掀起学习宣传热潮并结合工作做好贯彻落实，着力保障“十四五”规划实施，认真谋划好明年工作，确保中央决策部署和省、市工作要求在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。要全力配合做好市委巡察工作，提高政治站位，统一思想认识，切实增强接受巡察监督的自觉性和责任感，加强协调配合、营造良好氛围、抓好问题整改、遵守巡察纪律，不断提升市人大常委会机关党的建设水平。(记者 智慧 通讯员 何燕)