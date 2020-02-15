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强化组织保障 推动全会精神落地落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-03 08:26

　　昨日，市委常委、组织部部长何伟主持召开部务会会议，专题传达学习党的十九届五中全会精神，研究部署贯彻落实工作。部务会组成人员结合工作实际交流了学习体会。

　　会议指出，组织部门作为党委重要职能部门，要把深入学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，强化组织保障，认真谋划提升各项工作，持续抓好党员干部教育培训，引导全市各级党组织和广大党员、干部、人才、群众切实把思想和行动统一到全会精神上来，推动全会精神落地落实。

　　会议强调，全市组织系统要聚焦“提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平”，建立健全干部工作五大体系，选优配强各级领导班子，提升干部队伍建设质量；要聚焦“加强和创新社会治理”，进一步强化基层基础，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)；要聚焦“创新能力显著提升”“关键核心技术实现重大突破”，持续深化人才发展体制机制改革，为推动科技创新、产业升级和高质量发展汇聚人才资源。要按照市委统一部署和全年目标任务，紧盯节点、倒排进度，加压奋进、狠抓落实，确保全年各项组织工作任务圆满完成，为洛阳建设社会主义现代化强市提供坚强组织保证。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利]
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