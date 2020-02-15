今年9月出生婴儿需缴纳本年度医保费吗？快看官方回复

“我女儿是今年九月份出生的，请问医保费需要今年缴纳吗？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖，咨询有关城乡居民基本医疗保险缴费问题。

对此，洛阳市医疗保障局回复：“请家长在2020年内，持儿童户口簿到所属的辖区社保中心办理新生儿参保手续。根据文件，出生当年新生儿无需缴纳当年医保费即可享受待遇。办理2020年新生儿参保手续后，应根据税务局公布的缴费渠道，在缴费期内正常缴纳2021年城乡居民基本医疗保险费用280元。”

目前，2021年度洛阳城乡居民基本医疗保险参保缴费工作已启动，缴费截止时间为2020年12月31日。

今年，我市城乡居民基本医疗保险参保缴费采取集中收缴与零散缴费相结合的方式。

集中收缴：农村居民(含被征地农民)在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村(社区)申请缴费。

零散缴费：居民可首选“豫事办”App或通过支付宝搜索使用“豫事办”小程序进行缴费。您还可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局App、河南省税务局官网(http://henan.chinatax.gov.cn)、微信关注“河南税务”公众号申报缴费。(记者郭瑛)