洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年9月出生婴儿需缴纳本年度医保费吗？快看官方回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-11-02 17:50

　　“我女儿是今年九月份出生的，请问医保费需要今年缴纳吗？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖，咨询有关城乡居民基本医疗保险缴费问题。

　　对此，洛阳市医疗保障局回复：“请家长在2020年内，持儿童户口簿到所属的辖区社保中心办理新生儿参保手续。根据文件，出生当年新生儿无需缴纳当年医保费即可享受待遇。办理2020年新生儿参保手续后，应根据税务局公布的缴费渠道，在缴费期内正常缴纳2021年城乡居民基本医疗保险费用280元。”

　　目前，2021年度洛阳城乡居民基本医疗保险参保缴费工作已启动，缴费截止时间为2020年12月31日。

　　今年，我市城乡居民基本医疗保险参保缴费采取集中收缴与零散缴费相结合的方式。

　　集中收缴：农村居民(含被征地农民)在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村(社区)申请缴费。

　　零散缴费：居民可首选“豫事办”App或通过支付宝搜索使用“豫事办”小程序进行缴费。您还可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局App、河南省税务局官网(http://henan.chinatax.gov.cn)、微信关注“河南税务”公众号申报缴费。(记者郭瑛)
[ 责任编辑：郭瑛]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 等了一整年，就为了到洛阳这里看银杏...
  • 洛阳着力改善生态环境质量 擦亮副中心...
  • 燃气表“服役”满10年必须更换 用户...
  • 黄河之滨美得很 ——洛阳代表团到兰...
  • 全国人口普查入户登记工作正式启动 洛...
  • 汝阳县三屯镇南保村：菊花黄 增收忙
  • 俩人跳水救人遇轻生女子反抗 人救上岸...
  • “五华洞”中七立佛 “走出”云冈到...
  • 美伦山水华府小区物业不执行新能源停...
  • 洛阳3名公交驾驶员在省内职业竞赛中取...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月30日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    洛阳理工学院银杏落叶...
    汝阳县三屯镇南保村：...
    汝阳县三屯镇东保村：...
    宜阳滨河公园银杏林成...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605