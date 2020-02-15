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新安县青要山镇黄北岭村：夸夸村里的新变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-01 21:43

　　今日上午，在新安县青要山镇黄北岭村的村委会大院里，几十名村民整齐端坐在椅子上。大家说起这几年脱贫攻坚给村里带来的变化，一个个都掩不住脸上的笑容。

　　“咱村里现在的水泥路有好几条，下雨天再也不用担心出不了门啦。”

　　“咱村现在有养猪的、养牛的、种桃的，还有一个吊带加工扶贫项目，这大大小小的产业都是咱们的摇钱树啊。”

　　………

　　大家缘何会聚在一起？这还得从河南安举机械设备租赁有限公司的爱心捐赠活动说起。

　　今年是河南安举机械设备租赁有限公司成立15周年。不过，这家企业不打算搞庆典，把省下的钱购买了100袋大米、100桶食用油、100个保温壶、1000个口罩和一些消毒用品，组织员工1日来到了黄北岭村，送给了该村的建档立卡贫困户。助力扶贫，回报社会，让公司的年庆更有意义。

　　“爱心企业送来的不仅仅是真情与温暖，更是鼓舞黄北岭村打好脱贫攻坚收官之战的信心。咱们大家都来说一说，村里这两年发生的什么变化，让大家印象最深刻。”市人社局驻黄北岭村第一书记孙浩洋开了个头。

　　“要说变化，我最有发言权。过去俺天天想的是怎么吃饱，现在俺想的是怎么才健康。俺得感谢国家的好政策。”66岁的张继福首先站了起来，不好意思地边说话边摸着耳朵。

　　张继福是村里的低保贫困户。前些年，他一个人住在深山里，家里只有一间破陋的土房。2016年，村里给他在村中心位置租了一间房子，配置齐了家电家具。除了每月固定的低保补贴、养老金，张继福偶尔还到山里挖山药、采草药，一年收入有几千元。

　　“我这养了十几年猪，前些年赔得一塌糊涂。要不是人社部门给的创业担保贷款，我这啥时候才能翻身啊。今年年底再出个四五十头猪，少说能落十几万块了。”姜天伟说。

　　姜天伟是村里的养猪大户，前些年因为缺少养猪经验，没有挣到钱反而欠了很多饲料钱。去年，姜天伟申请了10万元创业担保贷款，重新盖了高标准的养猪场，最多的时候养了150头猪。如今猪苗已经长大，眼看今年就要致富在望了。

　　“我刚才翻了下手机，今年俺家卖了3500斤冬桃，挣了1.7万多元，可比以前靠天种地强多了。”说话的是村里的脱贫户姜治星。

　　今年63岁的姜治星一家两口人，因缺乏技术和劳动力而致贫。姜治星家种植了5亩冬桃，还养了5头牛，在2018年就实现了脱贫。

　　大家你一言我一语，不知不觉说了两个小时还意犹未尽。

　　黄北岭村位于青要山镇西北部，土地贫瘠，当地村民以前靠天吃饭。如今走进黄北岭村，新修的水泥路，新建的党群服务中心，小游园、健身场所、文化广场应有尽有，乡村振兴的新貌扑面而来。村庄的环境美了、路面宽了，村集体经济壮大了、村民钱袋子鼓了，尤其是黄北岭村的不少贫困户，充分利用政府扶贫资金发展项目，通过种植、养殖业有了稳定收入，实现脱贫。

　　“今年是脱贫攻坚收官之年，我们有信心在这场战役中交一份圆满的答卷。”孙浩洋说。（洛报融媒记者 李迎博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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