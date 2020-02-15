党的十九届五中全会精神在洛阳引起热烈反响 县委书记们这样说……

党的十九届五中全会就当前形势及“十四五”经济社会发展的诸多重大问题提出了一系列新思想、新论断、新要求，在洛阳各地党政干部中引起热烈反响。连日来，大家通过多种形式学习领会全会精神实质，纷纷表示，要坚决把思想和行动统一到全会精神上来，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，一步一个脚印朝着奋斗目标扎实迈进。

党的十九届五中全会就当前形势及“十四五”经济社会发展的诸多重大问题提出了一系列新思想、新论断、新要求，在洛阳各地党政干部中引起热烈反响。连日来，大家通过多种形式学习领会全会精神实质，纷纷表示，要坚决把思想和行动统一到全会精神上来，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，一步一个脚印朝着奋斗目标扎实迈进。

“通过认真学习全会精神，我们的发展信心更加坚定、前进方向更加明确！”洛阳市人大常委会副主任、偃师市委书记孙延文接受采访时表示，偃师市将把学习宣传贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务和头等大事，迅速掀起学习宣传热潮，广泛开展学习研讨，从中找准工作切入点、结合点、着力点，持续做好产业、生态、文化“三篇文章”，打好改革、民生、治理“三张牌”，以十大重点项目、十二项重点工作“百日攻坚”行动为抓手，全面完成“十三五”收官任务，认真做好偃师“十四五”规划编制工作，真正以开拓进取的精神和攻坚克难的勇气，确保全会精神在偃师落地生根、形成生动实践。

“落实全会精神最重要的是奋发有为做好当前各项工作！”孟津县委书记杨劭春表示，将以学为基，组织好宣传宣讲，开展好学习培训，推动全会精神进农村、进社区、进机关、进校园、进企业、进项目，让全会精神走进群众、深入人心；以谋为要，对标全会要求，把孟津发展的“小逻辑”融入黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设的“大战略”，科学谋划好孟津“十四五”发展；以干为本，以“六进”攻坚行动为抓手，全力推进“六稳”“六保”“五提”，全力打赢三大攻坚战，奋力抓好产业转型、城镇提质、乡村振兴、民生改善、党的建设等工作，确保“十三五”圆满收官、“十四五”顺利开局，着力将孟津打造成为产业发展新高地、生态宜居健康城、乡村振兴排头兵、治黄兴黄先行者、文化传承示范区，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出孟津贡献。

新安县委书记宗国明表示，新安县将深入学习宣传贯彻全会精神，积极抢抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设重大机遇，围绕“六稳”“六保”“五提”要求，充分发挥全省首批践行县域治理“三起来”示范县优势，积极承接省委省政府下放的156项省辖市级经济社会管理权限，深入实施“1366”总体发展思路，围绕副中心、打造增长极，践行“三起来”、实现新跨越，持续壮大产业实力、统筹协调城乡发展、扎实推进乡村振兴、积极推进文旅兴县、坚持绿色生态发展、着力保障改善民生，决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，开启“十四五”新征程，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中贡献新安力量。

伊川县委书记李新红表示，伊川将紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设重大机遇，找准定位，突出特色，持续攻坚，在全面建设社会主义现代化国家新征程中展现新担当、实现新作为。一是树牢新发展理念，突出忠旺、中钢洛耐等龙头企业带动作用，奋力打造千亿级新材料产业集群；加大全域生态保护力度，加快建设万安山、龙凤山、伊河生态文化旅游产业带，构筑高质量发展新支撑。二是树牢目标导向问题导向，坚定不移推进改革开放创新，开展民营经济“两个健康”和“一联三帮”行动，建好北航科技园，促进产业集聚区“二次创业”；把营商环境作为“命门之穴”，恪守亲商、安商、富商理念，以高水平对外开放持续增强经济发展活力。三是树牢以人民为中心的发展思想，持续巩固脱贫成果，大力发展富硒功能农业，叫响富硒小米、岭上硒薯等农业品牌，以产业发展促进农村全面进步。四是坚持党的全面领导，持续倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，坚定不移推进党的自身建设。

洛阳市人大常委会副主任、宜阳县委书记安颖芳表示，宜阳县将深入学习贯彻全会精神，按照中央、省委、市委部署要求，扎实谋划好、推进好宜阳未来五年的发展，切实增强“富美宜阳”的科技创新含量、高质量发展指标、幸福生活指数，惠及广大基层群众。一是在科技创新上持续突破，发挥宜阳科技创新引导基金作用，进一步深化与上海交大、河科大、中信重工、洛铜等高校和企业合作，推动创新主体、创新平台“双倍增”，力争到2025年市级以上创新平台达到120家、高新技术企业达到40家。二是在制造业高质量发展上持续发力，统筹推进航空航天智创产业园和科创产业园、智能装备制造产业园等6大园区建设，确保到2025年全县制造业营业收入达到250亿元、制造业企业达到200家。三是在改善人民生活品质上持续做实，大力办好教育均衡、医疗惠民、就业优先、社会保障、公共服务、便民出行、食品安全等民生实事，完善共建共治共享的社会治理制度，切实增强城乡居民获得感、幸福感、安全感。

汝阳县委书记潘峰表示，汝阳将从四个方面发力，确保全会精神在汝阳落地落实。一是聚焦新发展阶段，以推动高质量发展为主题，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、加快洛阳副中心城市建设、加快实施“6+3”先进制造业专业园区等机遇，高质量做好“十四五”规划编制工作，发展壮大绿色建材产业园区，着力提升产业链现代化水平。二是聚焦生态文明建设，落实“重点发展县”“生态涵养区”功能定位，以创建空气质量二级达标县、生态建设示范县为抓手，推进“生态+农业+文旅”融合发展，推动形成绿色生产生活方式，促进经济社会全面绿色转型。三是聚焦乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。四是聚焦民生福祉，完善提升城乡基础设施建设和公共服务水平，提升基层社会治理效能。

洛阳市人大常委会副主任、嵩县县委书记徐新表示，嵩县将认真学习贯彻全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照市委市政府“9+2”工作布局，按照“持续做好脱贫攻坚、产业培育、新型城镇化、生态保护利用四篇文章”基本工作思路，高质量编制好嵩县“十四五”规划；按照市委确定的南部生态涵养区定位，主动融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，主动融入洛阳副中心城市建设，大力发展生态旅游，适度发展绿色工业，同步发展装配式建筑，加快发展中药材种植加工业，切实增强生态、文化、旅游和产业配套综合功能；坚定贯彻市委市政府关于谋划伏牛山全域旅游示范区建设、当好区域旅游一体化发展领头羊部署要求，全力创建白云山国家旅游度假区、争创国家全域旅游示范区，不断提升“嵩县旅游”在全市的分量和全省全国的影响力。

栾川县委书记董炳麓表示，栾川将坚决把思想和行动统一到全会精神上来，一是着力营造浓厚氛围，迅速掀起学习贯彻热潮，凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。二是着力推动县域经济高质量发展。立足栾川在全省作为生态功能县、在全市作为生态涵养县的职能定位，坚持绿色发展、打造生态栾川，科学编制好“十四五”发展蓝图，加快建设“212”现代产业体系，坚决打赢脱贫攻坚战，扎实推进乡村振兴，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。三是着力坚持和完善党的领导。坚持以党的建设高质量打造最优政治生态，深入贯彻新时代党的建设总要求，切实提高各级领导干部贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平，不断推动经济社会发展和党的建设各项工作取得新进展。（洛报融媒记者 孙自豪）