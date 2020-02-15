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融入“双循环”要念好“新”字诀（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-30 08:20

　　最近，两则新闻引人关注——

　　在洛揭牌的中国化工集团昊华气体有限公司，将通过气体业务整合、新项目建设，专注于高端电子特种气体开发研究，着力突破卡脖子技术。我市出台推进新型基础设施建设实施方案，今年实现市区及县城建成区5G网络全覆盖，建设100条智能化生产线、34个智能车间、14个智能工厂。

　　一个是布局新产业，以自主创新畅通内循环；一个是发力“新基建”，抢占先机培育新动能。这两者与“双循环”的要求相契合，为洛阳融入新发展格局、构筑未来新优势，打开了新的发展空间。

　　加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是习近平总书记面对世界百年未有之大变局，根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的全局性战略部署，也是前瞻性发展抉择。新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环，不是对过去发展战略的否定，而是在新发展阶段对发展战略的提升和深化。它与贯彻新发展理念、推进高质量发展一脉相承，又紧扣一个“新”字，更加需要产业的“除旧布新”，结构的“优中向新”，动能的“新旧转换”。

　　这几年，洛阳以新发展理念为引领，围绕“新”字做文章，推动传统产业“老树发新枝”、新兴产业“新树结硕果”，国家农机装备创新中心、清洛基地引领创新生态，自贸区、自创区构筑开放新高地，现代创新体系、现代市场体系、现代开放体系加快构建。面对疫情带来的冲击，以数字技术为支撑的新产业、新业态迅速“补位”，以“古都夜八点”“古都新生活”为代表的新消费品牌持续发力，在“风雨”中强筋骨蓄动能，在“双循环”中育新机开新局，为转型发展高质量发展蓄积了“新”动能。

　　当“十三五”收官、“十四五”将启，洛阳发展迎来新机遇、新挑战。在构建新发展格局这个主战场中选准自己的定位，我们要念好“新”字诀，坚定贯彻新发展理念，以产业升级支撑新格局、以扩大内需牵引新格局、以科技创新赋能新格局、以双向开放拓展新格局、以区域协调助力新格局，推动高质量发展行稳致远，确保在融入“双循环”中迈开“新”步伐、走出“新”路子。（郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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