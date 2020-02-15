习近平总书记在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话在我市各界引发热烈反响

昨日上午，纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会在北京人民大会堂隆重举行，习近平总书记在大会上的重要讲话在我市各界引发热烈反响。大家纷纷表示，将铭记历史，不忘初心、牢记使命，大力传承弘扬伟大的抗美援朝精神，以时不我待、奋勇争先的精神状态扎实做好各项工作，把洛阳建设得更美好。

昨日上午，纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会在北京人民大会堂隆重举行，习近平总书记在大会上的重要讲话在我市各界引发热烈反响。大家纷纷表示，将铭记历史，不忘初心、牢记使命，大力传承弘扬伟大的抗美援朝精神，以时不我待、奋勇争先的精神状态扎实做好各项工作，把洛阳建设得更美好。

当天，我市广大党员干部群众和驻洛部队广大官兵利用电视、广播及洛阳网、掌上洛阳客户端等新媒体平台，认真收听收看大会盛况。

市军队离退休干部第一休养所的老兵马忠堂1951年5月入伍，1951年10月随部队入朝作战，因表现英勇被荣记三等功。“有幸参与那段历史，是我一生最大的荣光，我永生难忘，也时刻准备着为党和人民继续战斗。”他说，在党的领导下，国家建设得越来越好，希望年轻一代铭记历史，继续传承发扬革命精神，把我们的祖国建设得更加强大。

96784部队官兵收听收看大会后，立即组织开展“学英模事迹、做时代传人”主题党日活动，进一步激发官兵爱国主义热情，弘扬伟大的抗美援朝精神。大家纷纷表示，将努力把先辈开创的伟大事业发扬光大，把抗美援朝精神传承转化到践行强军目标的具体行动中。

“我们要永远牢记伟大的抗美援朝精神和先烈保家卫国血染疆场的丰功伟绩。”32149部队政委王斌说，将结合自身任务要求，把教育课堂搬到训练场，通过连续组织多课目高强度的实战化训练，全面增强应对各种作战任务的本领，确保闻令即动、闻令敢战、闻令能胜。

“伟大的抗美援朝精神是一座不朽的精神丰碑，更是一本厚重的爱国主义‘教科书’。”武警洛阳支队执勤九中队中队长朱伟说，要从伟大的抗美援朝精神中汲取营养，苦练打赢本领，全面提高新时代备战打仗能力，为实现强军目标努力奋斗，切实担负起党和人民赋予的新时代使命任务。

“70年前，中国人民志愿军为世界和平和人类进步事业作出了巨大贡献，他们永远是我们的英雄。”市退役军人事务局广大干部职工表示，要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，弘扬伟大的抗美援朝精神，致敬英雄、学习英雄、关爱英雄，落实好各项优待抚恤政策，引导更多人加入社会化拥军行列，在全社会营造关心军人、尊崇军人的浓厚氛围。

“先烈们在国家危难之际，毫不犹豫、挺身而出，用热血和生命换来了和平。”涧西区重庆路街道二社区党委书记李亚娟说，作为红色精神孕育之地的一名社区党委书记，将只争朝夕、不负韶华，把抗美援朝精神和焦裕禄“三股劲”转化为实际行动，立足本职工作，迎难而上，全心全意服务群众，努力建设美好社区，积极为副中心城市建设贡献力量。

“今天的幸福生活是无数革命先烈流血牺牲艰苦奋斗得来的，来之不易，必须珍惜。”市民董军表示，要铭记先烈的丰功伟绩，传承弘扬他们身上所展现的非凡品格和伟大精神，不忘初心、砥砺前行，在本职岗位上勇于担当、勤奋工作，继续努力创造更加美好的幸福生活。（记者 申利超）