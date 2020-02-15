洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区李楼镇村组干部以案促改“微课堂”开讲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-23 08:20

　　四位“老师”共上一堂课。这堂课，很成功。

　　昨日下午，洛龙区李楼镇村组干部以案促改“微课堂”准时开讲，这也是洛龙区开展的首期以案促改“微课堂”。

　　第一位授课人，是洛龙区李楼镇纪委书记李建辉。“2019年11月，法院以贪污罪判处宗某某有期徒刑四年……”李建辉所讲的“课程”，是李楼镇某村发生的一起村干部在扶贫领域的违法犯罪典型案例。

　　宗某某犯了什么事？

　　原来，2016年至2017年，时任某村党支部书记的宗某某，在协助区扶贫办对一个科技扶贫项目进行规划立项、项目申报过程中，骗取国家科技扶贫项目资金30万元。

　　村干部走上犯罪道路，根源在哪里？

　　“不懂法、不守纪，成了金钱的俘虏。”第二位讲课的“老师”，是洛龙区纪委监委干部李宏杰。李宏杰是上述案件的经办人，他认真剖析了这起案件的全部过程。“走上犯罪道路，毁了前程，毁了家庭，妻儿老小的心理受到极大创伤，咱们都要引以为戒。”李宏杰讲得生动，大家听得认真。

　　宗某某的行为究竟触犯了什么法律？

　　第三位“老师”，是洛龙区人民法院法官张静。她解释说，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。有人疑惑：村干部并非国家工作人员，为何被判处贪污罪？张静对有关司法解释进行了详细阐述，还讲述了预防犯罪应注意的问题，让台下的“学生”频频点头。

　　农村“三资”应该如何监管？

　　回答这个问题的“老师”，是洛龙区农业农村局干部刘克。他就资金的规范使用、资产的规范处置、资源的规范利用、合同的规范签订等方面应该注意的问题进行了认真讲授，让台下的“学生”受益匪浅。

　　一个多小时的“微课堂”很快结束了，“学生”们都觉得这样的课堂很给力。“受到了教育，学到了东西，警醒了自我。”李楼镇石人村第三村民小组组长孙明红说，“微课堂”，大效果。（记者 李三旺 通讯员 张洋）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 进入“十三五”以来，洛阳高速公路、...
  • 国内规模最大单系列渣油加氢装置在洛投产
  • 订单量创历史新高 北企集团实现产销“...
  • 年底前，洛阳将在银行开通120个以上公...
  • 数字技术打破空间壁垒 让三大石窟首次...
  • 88岁老兵何水讲述在朝鲜战场上的经历...
  • 2020年“九九重阳节”敬老爱老倡议书
  • 霜降，豫西山区的人们吃这种水果……...
  • 宜阳张坞镇石门村：千亩花菜大丰收 丰...
  • 兴洛湖乐道部分路面下陷、裂缝丨百姓...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月21日
  • · 洛阳市这6个县区可领取免费的儿童营养包
    • 精彩图片
    洛阳：四河同治效果好 ...
    金秋洛城美如画
    洛宁县马店镇关庙村：...
    书香飘进项目一线 洛...
    精彩热帖

    人在秋光中

    色彩斑斓

    昙花白日现

    家中的小猫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605