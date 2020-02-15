洛龙区李楼镇村组干部以案促改“微课堂”开讲

四位“老师”共上一堂课。这堂课，很成功。昨日下午，洛龙区李楼镇村组干部以案促改“微课堂”准时开讲，这也是洛龙区开展的首期以案促改“微课堂”。

四位“老师”共上一堂课。这堂课，很成功。

昨日下午，洛龙区李楼镇村组干部以案促改“微课堂”准时开讲，这也是洛龙区开展的首期以案促改“微课堂”。

第一位授课人，是洛龙区李楼镇纪委书记李建辉。“2019年11月，法院以贪污罪判处宗某某有期徒刑四年……”李建辉所讲的“课程”，是李楼镇某村发生的一起村干部在扶贫领域的违法犯罪典型案例。

宗某某犯了什么事？

原来，2016年至2017年，时任某村党支部书记的宗某某，在协助区扶贫办对一个科技扶贫项目进行规划立项、项目申报过程中，骗取国家科技扶贫项目资金30万元。

村干部走上犯罪道路，根源在哪里？

“不懂法、不守纪，成了金钱的俘虏。”第二位讲课的“老师”，是洛龙区纪委监委干部李宏杰。李宏杰是上述案件的经办人，他认真剖析了这起案件的全部过程。“走上犯罪道路，毁了前程，毁了家庭，妻儿老小的心理受到极大创伤，咱们都要引以为戒。”李宏杰讲得生动，大家听得认真。

宗某某的行为究竟触犯了什么法律？

第三位“老师”，是洛龙区人民法院法官张静。她解释说，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。有人疑惑：村干部并非国家工作人员，为何被判处贪污罪？张静对有关司法解释进行了详细阐述，还讲述了预防犯罪应注意的问题，让台下的“学生”频频点头。

农村“三资”应该如何监管？

回答这个问题的“老师”，是洛龙区农业农村局干部刘克。他就资金的规范使用、资产的规范处置、资源的规范利用、合同的规范签订等方面应该注意的问题进行了认真讲授，让台下的“学生”受益匪浅。

一个多小时的“微课堂”很快结束了，“学生”们都觉得这样的课堂很给力。“受到了教育，学到了东西，警醒了自我。”李楼镇石人村第三村民小组组长孙明红说，“微课堂”，大效果。（记者 李三旺 通讯员 张洋）