姚春霞：家有老人是福分 孝老爱亲是本分（最美洛阳人 出彩新时代）

女体育教师姚春霞悉心照顾公婆的事迹虽然已经过去了10来年，但在洛阳师范学院附属中学的同事们眼里，她永远是那位孝老爱亲、温柔美丽的好媳妇、好教师。

姚春霞吹哨指挥学生跑步

人物简介

人物：姚春霞

职务：洛阳师范学院附属中学体育教师

最幸福的事：用心工作、悉心照顾家人

最期待的事：多陪伴母亲

女体育教师姚春霞悉心照顾公婆的事迹虽然已经过去了10来年，但在洛阳师范学院附属中学的同事们眼里，她永远是那位孝老爱亲、温柔美丽的好媳妇、好教师。

一头利落短发、一身运动装、一双运动鞋……昨日上午，我们在洛阳师范学院附属中学的操场上见到了姚春霞，容光焕发的她看上去要比1967年出生的同龄人年轻不少。她说，做个简简单单的人就容易保持年轻，工作就是工作，生活就是生活，工作时好好教育孩子们，生活中好好照顾每一个家人。

大道至简，姚春霞将简单的生活哲学付诸了实践。

10来年前，她利用所学的体育知识，自创“康复操”，用心帮助因脑出血而半身不遂、精神抑郁的婆婆，让婆婆的身体恢复到基本自理。后来婆婆病情恶化，卧床不起，她更是悉心照顾，天天做饭、喂饭、洗漱、按摩。直至离世，卧床多年的婆婆没有生过一次褥疮。

送走婆婆没多久，姚春霞的公公患了食道癌。为了让公公有个不留遗憾的晚年，在医生的建议下，姚春霞与丈夫商定了保守治疗方案。他们向老人隐瞒了病情，带着老人四处旅游，想尽办法哄老人开心。原本被判定只剩半年生命期的老人，开心地多活了两年。在老人最后的两个月里，姚春霞同照顾婆婆一样，天天做饭、喂饭，晚上陪护……

前后8年时间，婆婆、公公接连生病，长期照顾患病老人的艰辛，岂是常人能理解的？累不累？肯定累，但姚春霞说：“看着老人被病痛折磨，心里真的很不是滋味，只想着怎样帮助他们减轻痛苦，也就感觉不到累了。”

这么多年来，姚春霞的事迹感动了许多人。2015年，她被市教育局评为“孝老爱亲”道德模范。

照顾公婆如此，照顾母亲亦如此。姚春霞的母亲今年88岁，坚持住在周口老家。姚春霞深知陪伴老人的重要性，因此近年的寒暑假，她都是在老家陪母亲度过的。

姚春霞与母亲同吃同住，帮母亲洗澡、做饭、洗衣服，偶尔还带母亲去赶集买菜，推着三轮车带母亲去地里转转。

在姚春霞的影响下，她的一儿一女也非常孝顺，已经工作有收入的儿子每年都要给姥姥发“压岁钱”，把“老小孩”逗得乐呵呵的。

在洛阳师范学院附属中学党总支书记韦忠民眼里，姚春霞工作勤勉、品质优秀，是一位深受学生爱戴、同事欢迎的好教师，也是一位受人尊重的好媳妇，是大家学习的榜样。

面对大家的赞誉，姚春霞说：“孝老爱亲是中华民族的传统美德，我只是做了我该做的事情。每个家庭都有老人，老人是家庭的精神支柱。家有老人是我们的福分，我们一定要珍惜，好好善待他们，因为善待老人就是善待我们自己。”

人物心声：我是一个朴实、认真、不善言辞的人，无论是工作还是生活，我都会认真地做好每一件事情，伺候老人我也一样认真。

记者感言：姚春霞开朗、乐观，言谈有亲和力，从她的言语中能感受到她发自内心的善良。（记者 冯莹雅 通讯员 强铭 文/图）