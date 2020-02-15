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洛阳市政法领域全面深化改革推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-21 08:14

　　昨日，全市政法领域全面深化改革推进会召开，贯彻落实全国、全省政法领域全面深化改革推进会精神，加快推进我市执法司法制约监督体系改革和建设工作，确保2020年度重点改革事项全面完成、落地见效。

　　今年以来，全市政法系统按照省委政法委和市委全面深化改革工作总体部署，强力推动政法领域全面深化改革重点任务，有力促进了我市政法工作提质增效。

　　市委常委、政法委书记娄会峰强调，要切实增强推进政法领域改革的责任感紧迫感，扛牢政治责任，坚持问题导向，紧盯短板弱项，吹糠见米，攻坚克难，确保如期完成年度任务；要凝聚合力，把握关键，加快推进执法司法制约监督体系改革和建设的重点任务，确保执法司法公正廉洁、高效权威；要紧盯目标，夯实责任，高质量推动市域社会治理现代化试点等年度政法领域改革重点任务落实落细，全面构建“党建+一中心+两基础+三治并进”洛阳治理模式，不断提升市域社会治理质效，努力打造法治化营商环境，为服务保障副中心城市建设，推动平安洛阳、法治洛阳建设作出新贡献。

　　市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加会议。（记者 申利超 通讯员 师云涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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