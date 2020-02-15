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忆昔午桥桥上饮（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-19 09:34

　　连日来，秋雨连绵，草木如洗，黄、绿、红……各色相间，深深浅浅，使人想起“洛阳八小景”中以草闻名的“午桥碧草”。

　　午桥，即定鼎门前的通仙桥，唐代宰相裴度和宋代宰相张齐贤都在午桥附近建有别墅。

　　唐大和年间，名相裴度因不满朝政，又无力扭转时局，便产生退隐之念。他在东都洛阳集贤里置了一所宅第，又于午桥附近建别墅，起名“绿野堂”。每有闲暇，他便与白居易、刘禹锡等诗人酣宴终日，好不快意，一时间东都名士皆从之游。

　　北宋时，张齐贤罢相归洛，得裴度午桥庄，每日与人觞咏其间，颇为自得。宋人郑文宝写了一副对联：“水暖凫鹥(yī)行哺子，溪深桃李卧开花。”时人评价此联不减唐人高处。此后，因这些名人、名联，午桥胜景更加闻名。

　　由北宋入南宋的陈与义，也多次在诗词作品中提及午桥胜景。陈与义是北宋末、南宋初的杰出诗人，有“诗俊”之美誉，与“词俊”朱敦儒和“文俊”富直柔并称“洛中八俊”。

　　他在《临江仙》一词中写道：“忆昔午桥桥上饮，坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里，吹笛到天明。二十余年如一梦，此身虽在堪惊。闲登小阁看新晴。古今多少事，渔唱起三更。”

　　这首词写于南宋绍兴年间，词人晚年追忆洛中旧游，有感而作。词人在青年时期仰慕先贤，也曾与“豪英”一起在午桥把酒临风，快意风流。然“二十余年如一梦，此身虽在堪惊”，词人所经历的颠沛流离和国破家亡的痛苦，犹如大梦一场。结句更是将古今悲慨、国恨家仇，都融入“渔唱”之中，将深沉的悲感化为旷达的襟怀，看似旷达，实则无奈。

　　有人说，身体与灵魂，总得有一个在路上。对于如陈与义这样失去故土的人来说，身体与灵魂，皆不得不在路上。“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋”。江南的秋、故都的秋，总是那样不同。清风明月常入梦，故园故土藏心中。杜鹃声声啼血，哀叹不如归去，然“关山难越，谁悲失路之人。萍水相逢，尽是他乡之客”。靖康之难后，山河失色，故园难回，午桥桥上难再饮。词人的心，在每一个冷雨敲窗的寒凉秋夜里，凄凉难耐，令千载之后的我们，读之心生感动。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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