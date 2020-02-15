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关于二里头遗址最新考古成果，考古研究所二里头工作队领队赵海涛这样说……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-18 21:49

　　今日下午，在洛阳举行的第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会媒体吹风会上，中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队赵海涛介绍了二里头遗址最新考古成果。会后，在接受洛报融媒记者进行专访时，他仍难掩兴奋之情，再次提及此话题。

　　“二里头遗址居葬合一与龙山文化墓葬和居住分开的布局有很大区别，创造了一种新的城市规划模式。”赵海涛说，二里头遗址分区划分、居葬合一的布局模式被后代的商王朝所继承，成为非常重要的一种居住模式。工作队将围绕这个方向进行深入研究，力争发现更有价值的成果，这对认识二里头遗址政治制度、礼仪制度、文化观念等有重要意义。

　　自2002年到二里头遗址工作，赵海涛已在此深耕18年。“这几年，明显感觉大家对二里头遗址更感兴趣了。尤其是去年二里头夏都遗址博物馆开馆后，游客络绎不绝，大家对二里头遗址的关注度越来越高。”赵海涛说，在做好传统学术研究之外，工作队一直在考虑如何更好让考古成果“活起来”、增强大家文化遗传保护意识，尝试邀请民众亲自到考古现场学习，帮助他们了解如何开展考古工作、重要发现是如何产生的，力争把学术性极强的内容变得更易懂、更具平民化视角，让大家更加深入直观地了解二里头遗址的内涵和价值。

　　赵海涛表示，二里头遗址是极其重要的文化遗产。今后工作队将优先抓住最能体现二里头遗址核心内涵的重大问题，按照世界文化遗产的标准，科学做好二里头遗址保护、勘探、发掘、研究和传播的短、中、长期规划，以规划引领今后各项工作。(洛报融媒记者 孙小蕊 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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