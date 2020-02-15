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加强二里头遗址考古研究 夯实中华早期文明血液基础
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-12 08:41

　　8日至10日，中国社会科学院副院长，中国历史研究院院长、党委书记高翔带领有关专家调研指导我市考古工作。

　　中国历史研究院副院长李国强，中国社会科学院考古研究所所长、中华文明探源工程和“考古中国”重大项目专家陈星灿，中国社会科学院学部委员、中国考古学会理事长王巍，中国历史研究院副院长杨艳秋、路育松，省文旅厅党组副书记、厅长姜继鼎，省文物局党组书记、局长田凯，市领导刘宛康、王飞、孙延文、魏险峰参加相关活动。

　　高翔一行先后来到二里头考古遗址公园、二里头夏都遗址博物馆、白马寺、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆等处，实地了解我市遗址保护、考古发掘等工作进展和成效，并组织召开二里头遗址考古与夏文化研究学术座谈会。近年，我市坚持以新发展理念为引领，保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，积极创建国家文物保护利用示范区、华夏历史文明传承创新核心区，取得了积极成效，与会专家给予充分肯定，并对我市考古工作提出真知灼见。

　　高翔在讲话时指出，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习我国考古最新发现及其意义时的重要讲话、对文物考古等工作的重要批示精神，进一步提高政治站位，以总书记重要讲话作为指导新时代考古工作的根本遵循，扎扎实实落实二里头遗址考古和夏文化研究传播任务，进一步夯实中华早期文明的血液基础。他强调，要进一步完善夏文化及相关重要遗址考古发掘研究的短、中、长期规划，加大二里头等夏代重要遗址的田野考古发掘力度，确保二里头遗址考古及夏文化研究传播工作行稳致远。

　　来自中国历史研究院考古研究所、省文物考古研究院、郑州大学、河南大学等单位的考古专家学者参加座谈会。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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