刚刚，二里头遗址考古最新成果发布

今日下午，第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会媒体吹风会召开。

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会议现场，中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队赵海涛对二里头遗址以往考古工作概况及最新考古成果进行了介绍。

二里头遗址1959年发现并发掘以来，累计勘探近200万平方米，发掘约4.5万平方米，占遗址总面积300万平方米的1.5%，已取得了一系列重要成果。

对于二里头遗址考古最新成果，赵海涛介绍，在以往考古工作的基础上，最近几年，他们继续以探索二里头都城的布局、结构为中心工作，在中心区原先发现的主干道路网络、“九宫格”式布局、宫殿区和作坊区外有围墙的基础上，发现“井”字形道路延伸范围更大，道路两侧多有墙垣，新发现与原南北向道路平行的道路。

从目前的发现看，二里头都城极可能是以纵横交错的道路和围墙分隔形成多个网格。历年在其中多个网格内发现有不同等级的建筑和墓葬，每个网格应属不同的家族，极可能已出现了家族式分区而居、区外设墙、居葬合一的布局。目前正在继续扩大工作区域以验证上述现象的准确范围和内涵。如能确认，这些新发现将为研究二里头都城整体布局、层次结构、社会分层、等级划分，进而探索二里头王国、夏王朝的规划思想、礼仪制度、统治制度等问题提供重要资料。

此前，二里头遗址有一系列史无前例的重要发现：二里头遗址位居天下之中的地理位置、300万平方米的超大规模显示的超高地位，严整有序的布局规划显示的严格等级，方正的宫城和大型夯土宫殿建筑为代表的宫城、宫室制度，贵族墓葬显示出的丧葬礼仪制度，祭坛为代表的国家祭祀制度，铜玉礼器群及绿松石龙等国之重器体现的器用制度等。这些表现出等级分明的社会结构、秩序井然的统治格局，充分体现出二里头文化产生了最早的王权、王国，二里头遗址成为王国的权力、祭祀、礼仪、经济等方面的核心。800余处二里头文化聚落表现出以二里头为都城的金字塔式的聚落等级结构和众星捧月式的聚落空间分布格局，充分显示二里头王国具有发达的控制网络和统治文明。

诸多文化遗迹及2万余件文物，多种科技手段的深度参与，较为全面、深入地揭示出二里头国家社会生活多方面的重要内涵和价值，为认识二里头早期国家的形成奠定了良好的基础。

二里头文化处在龙山文化、二里岗文化之间，是距今3800～3500年前后东亚地区最早的核心文化、广域王权国家，是商文明最主要和最直接的前身，并向四方强势辐射文化影响力，中国历史由“多元化”的邦国时代进入到“一体化”的王国时代，具有划时代的意义，充分体现二里头是中华文明的核心与引领者，是黄河文化和中华文明的主根和灵魂，也是中华文明多元一体、兼收并蓄、连绵不断的重要体现。

二里头遗址、二里头文化所处的年代、地域、发达程度、发展阶段等诸多情况与文献记载中的夏王朝对应度极高，它们极有可能是夏都、夏朝的遗存，是研究中国早期王朝国家、夏朝考古的最重要对象。(洛报融媒记者 智慧 文/图)