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传承红色基因 感悟信念力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-17 08:51

　　15日，市委直属机关工委、市政府国资委组织部分市直机关和市属国有企业党员干部代表，参观“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”，旨在扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，巩固“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动成果，强化革命传统教育，传承红色基因。

　　在参观中，广大党员干部认真聆听学习习仲勋同志在洛阳耐火材料厂期间的感人故事，深切缅怀他为中国革命、建设、改革事业建立的不朽功勋，追思和学习他在洛耐期间的殷殷嘱托、崇高风范和为民情怀。大家纷纷表示，要坚持不忘初心、牢记使命，继承发扬老一辈无产阶级革命家的崇高品质和良好作风，苦干实干、砥砺奋进，为洛阳副中心城市建设贡献更大力量。(记者 赵硕)
[ 责任编辑：崔利利]
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