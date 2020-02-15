“创客中国”全国总决赛在洛圆满落幕 洛阳项目摘得大赛三等奖

“创客”聚河洛，齐奏发展声。经过激烈角逐，昨日下午，随着2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛颁奖典礼的举行，本届大赛在我市圆满落幕。

“创客”聚河洛，齐奏发展声。经过激烈角逐，昨日下午，随着2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛颁奖典礼的举行，本届大赛在我市圆满落幕。

在当日比赛中，按照抽签顺序，全国24强通过现场演示和答辩等方式介绍项目情况，回答评审专家组提问。11名现场评审专家按照总决赛规则现场进行打分，每个项目得分情况当场显示，并最终按总得分高低产生获奖名单。

经过精彩比拼，大赛最终评出创客组和企业组一、二、三等奖。其中，企业组的“SRT创新末端执行器”“十年磨一剑——佳时特高端精密数控机床”，以及创客组“5G移动终端射频前端芯片模组”“磁悬浮熔炼设备制造，超高纯、高熵、难熔等高端材料制备”项目拿下一等奖四席。“高纯度新型纳米材料装备研发及绿色量产”等8个项目分别获得两个组别的二等奖。我市“双创”成果“宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化”项目与其他11个项目获得三等奖。

比赛当天同时举办了“创客中国”全国200强项目投融资对接活动，由主办方在各地方推荐参加对接活动的全国200强项目中，遴选出11个先进制造领域的优秀项目进行路演。部分参加路演的项目到洛阳北航科技园、洛阳国家大学科技园、洛阳大数据产业园进行了现场对接。

在昨日举行的赛标传递活动上，省工信厅向重庆市经信委移交“创客中国”全国总决赛标识，标志着明年的“创客中国”全国总决赛将在重庆举办。

工信部中小企业局副局长秦志辉、工信部信息中心主任付京波，副市长侯占国等参加相关活动。(记者 陈曦 戚帅华 通讯员 曹薇薇 王正豪 夏元祥)